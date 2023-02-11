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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden en fazla etkilenen kentlerden Kahramanmaraş'ta - (08.02.2023)
Fotoğraf: Mustafa Kamaci/AA/picture alliance
FelaketTürkiye

Erdoğan: 1999 depreminden üç kat daha yıkıcı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için KYK yurtlarına yerleştirileceklerini ve üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

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Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu kentlerden Diyarbakır'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayapınar Selahahattin Eyyübi Kent Meydanı Çadır Kenti'ndeki deprem mağdurlarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, yaşanan depremlerle ilgili olarak, "Ülkemizin hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük, 3 kat daha yıkıcıdır. Asrın felaketi olarak nitelenen bu deprem, neredeyse bin kilometrelik bir alanda hissedilmesine rağmen asıl 500 kilometrelik alanda yıkıma yol açmıştır" ifadelerini kullandı.

21 bin 43 ölü, 80 bin 97 yaralı

Depremlerde şu ana kadar 21 bin 43 kişinin yaşamını yitirdiğini,80 bin 97 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını belirten Erdoğan, "Çalışmaların sonlandırıldığı bölgedeki ekipleri yıkımın daha ağır olduğu Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a aktarıyoruz" bilgisini paylaştı.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta sokakta bırakmadık ve bırakmayız. Yüz binlerce konutu alt ve üstyapısıyla yeniden inşa edecek, depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz" dedi. Yurt dışından gelen ekiplerle birlikte şu an 160 bin personelin, 10 ilde aralıksız çalıştığını belirten Erdoğan, "Reklam, şöhret veya gündem olma peşinde koşmayan o gizli kahramanların hakkını ödeyemeyeceğimizi iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Üniversitelerde uzaktan eğitime geçiliyor

Erdoğan, depremzedelerin barınması ile ilgili olarak da, "Üniversitelerimizin tamamının KYK'ye ait yurtlarını bu işlerde kullanacağız, zira yaza kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz" diyerek, depremler nedeniyle üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerin Mart ve Nisan celplerinin Mayıs ayına ertelendiğini aktarırken, "Bazı odaklar, siyasi partiler, STK'lar ahlaksızca, edepsizce, birlik beraberliğin tavan yapması gereken dönemde saldırının peşinde. An birlik olma anıdır" dedi.

 

DW / ET,TY

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