 Erdoğan: ″Ülkemizi kimse Akdeniz sahillerine hapsedemez″ | TÜRKİYE | DW | 31.08.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan: "Ülkemizi kimse Akdeniz sahillerine hapsedemez"

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "hakkımızı yedirmeyiz" derken, Yunanistan Maliye Bakanı orduya mali desteğin artırılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da yaptığı konuşmada, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de tırmanan gerginlik ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin denizlerindeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız" diyen Erdoğan, "Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. İnşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'de var olduğu tahmin edilen zengin doğal gaz ve petrol yatakları nedeniyle, bu bölgenin egemenlik haklarının aidiyeti konusunda Türkiye, Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti ile gerginlik yaşıyor.

Meis gerginliği

Gerginlik hafta sonunda Yunan basınında çıkan haberlerde Atina'nın Meis adasına asker sevkıyatı yaptığı iddiaları ile daha da tırmandı. Söz konusu iddialar Ankara'da tepkiyle karşılandı. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, "Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi olmuştur" dedi.

Yunan hükümetinin Ege Denizi'ndeki karasularını 6 milden 12 mile çıkarmayı planladığını açıklaması Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliği tırmandırmıştı. Ankara, bu planı "savaş sebebi" olarak değerlendiriyor.

Yunanistan'dan orduya destek

Yunanistan'da ise Maliye Bakanı Christos Staikouras, ülkesinin silahlı kuvvetlerine bu yıl mali desteği artıracaklarını dile getirdi.

Yunanistan Maliye Bakanı Christos Staikouras

Yunanistan Maliye Bakanı Christos Staikouras

Yunan televizyon kanalı Alpha TV'ye konuşan Bakan Staikouras, hükümetin olası bir ordu bütçesini artırma kararının arkasında olacağını ve sadece yeni silah alımı için değil, askeri alanda yatırımlar için de bütçe sunulacağını ifade etti. 

Gerginliği çözme çabaları

Almanya Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları nedeniyle yaşanan gerilimde arabuluculuk rolü üstlenmiş durumda. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iki ülke arasındaki gerginliğin düşürülmesi için geçen hafta önce Atina ardından da Ankara'da temaslarda bulunmuştu. 

AB'ye üye 27 ülkenin dışişleri bakanı geçen hafta bir araya gelerek bölgede Türkiye'yle yaşanan gerginliği görüşmüş, görüşmenin ardından Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin diplomatik yollardan çözülememesi halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği mesajı verilmişti.

rtr,DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Yunanistan, Ege Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarma planlarına tepki gösteren Türkiye'ye yanıt verdi. Enerji Bakanı Hacidakis, "Ege'nin karşı tarafındaki megalomani ve kendini beğenmişlik kötü bir akıl hocası" dedi.  

Türkiye’den yeni Navtex ilanı

Türkiye, Akdeniz’in doğusunda atış eğitimi yapacağını duyurarak, bugünden itibaren 11 Eylül’e kadar geçerli olmak üzere Navtex ilan etti.  

Macron: Türkiye’ye karşı kırmızı çizgi politikası uyguladık

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’nin sözlerden ziyade eylemleri dikkate aldığını belirterek ülkesinin Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı “kırmızı çizgi politikası” uyguladığını söyledi.  

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