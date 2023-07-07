Erdoğan'dan İsveç açıklaması: Verilen sözler tutulmalı

NATO zirvesi öncesinde İsveç'in ittifaka katılımı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Erdoğan, İsveç ile ilgili olarak, "Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde İsveç'in İttifak'a olası katılımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin NATO'nun "açık kapı politikasını" desteklediğini vurgulayan Erdoğan, "Başta terörizmle kararlı mücadele olmak üzere ittifakın değerlerine sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız. Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk ama teröristleri himaye edenlere ve terörle mücadelede gerekli tedbirleri almayanlara da tepkimizi göstermede çekinmedik" şeklinde konuştu.

NATO müttefikleri arasında yer almayı hedefleyen İsveç'e işaret eden Erdoğan, "Türkiye sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir. Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir" ifadesini kullandı. Erdoğan, geçen yıl İspanya'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'ndeki görüşmelere atıfta bulunarak, "Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, "Salı günü Vilnius'ta yapılacak Liderler Zirvesi'nde tüm bu hususları tekrar ittifak ortaklarımızın dikkatine getireceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve güvenliğimiz için en hayırlı karar neyse inşallah onu hayata geçireceğiz" ifadesinde bulundu.

Rusya'nın geçen yıl Şubat ayında Ukrayna'ya saldırmasının ardından, Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için başvuruda bulunmuş, Finlandiya bu yıl Nisan ayında NATO'ya resmen üye olmuştu. Ancak Türkiye "terör örgütleri" ile yeterince mücadele etmediği gerekçesiyle İsveç'in üyeliğini henüz onaylamadı. İsveç'in ittifaka katılabilmesi için NATO'ya üye 31 ülkenin tamamının onayı gerekiyor. Türkiye'nin yanı sıra Macaristan da İsveç'in üyeliğine henüz onay vermedi.

Jens Stoltenberg Fotoğraf: François Walschaerts/AFP

Stoltenberg, Erdoğan ve Kristersson'u davet etti

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi için diplomatik çabalar da sürüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Perşembe günü Brüksel'de yaptığı toplantıyı "yapıcı" olduğunu ve "ilerleme" kaydedildiğini, ancak Türkiye ile İsveç arasında bazı konularda görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade etti. Cuma günü düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Stoltenberg, görüş ayrılıklarını gidermek için Vilnius'taki zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşeceğini duyurdu.

Ukrayna'ya ek yardım programı

Vilnius'taki zirvede Ukrayna da başlıca gündem maddeleri arasında yer alacak. NATO liderlerinin, zirvede Ukrayna'ya ek yardımları da görüşmesi öngörülüyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ukrayna silahlı kuvvetleri ile NATO arasında müşterek hareket kabiliyetinin tam olarak sağlanması" için uzun yılları kapsayacak bir yardım programı planlandığını aktardı. Jens Stoltenberg, bu yardım programının hacminin 500 milyon euro olduğunu da sözlerine ekledi.

Vilnius'taki zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de konuk olarak katılacak. Stoltenberg'in verdiği bilgilere göre zirvede liderler, Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek verdiklerini vurgulayacak. Ancak Ukrayna'ya, İttifak'a katılması yönünde bir davetin bu zirveden çıkması beklenmiyor.

DW,DHA,AFP / JD,ET

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