Erdoğan-Özel görüşmesinden ne çıktı?

AKP ve CHP genel başkanları sekiz yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Görüşmedeki oturma düzeni çok konuşulurken, buluşmada hangi konuların ele alındığına dair bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in buluşmasının ardından gözler neler konuşulduğu kadar uygulanan protokole ve oturma düzenine çevrildi.

Erdoğan ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı ile cumhurbaşkanlığı görevi boyunca daha önce ikili görüşme yapmamıştı. Erdoğan ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sadece 15 Temmuz darbe girişiminin ardından düzenlenen liderler zirvesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 25 Temmuz 2016'da bir araya gelmişti.

İki partinin genel başkanlar düzeyindeki son görüşmesi ise Kılıçdaroğlu ile dönemin AKP Genel Başkanı ve Başbakanı Binali Yıldırım arasında AKP Genel Merkezi'nde 22 Eylül 2016'da gerçekleşmiş; görüşmede o dönem gündemde olan mini anayasa paketi ele alınmıştı.

Erdoğan ile Özel’in görüşmesi, bir AKP genel başkanı ile CHP genel başkanı arasında sekiz yıl aradan sonra yapılan ilk görüşme olması açısından başlı başına önem taşıyordu.

Bu nedenle görüşmeye basının ilgisi de yoğun oldu. AKP her zamankinden farklı olarak bazı kurumlar için yapmak istemediği akreditasyonu bu kez uygulamazken, çok sayıda haber kanalı ve sitesi AKP Genel Merkezi önünden canlı yayın yaptı.

Oturma düzeni dikkat çekti

Erdoğan-Özel görüşmesi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürerken, salondaki oturma düzeni de dikkat çekti.

Görüşme öncesinde tarafların protokol ve oturma düzeni konusunda karşılıklı görüştüğü ve bir düzende uzlaştığı öğrenilmişti.

Basına verilen ilk fotoğrafta oturma düzeni ve Erdoğan'ın solundaki tekli koltuğun boş olması dikkat çekerken, Özel için Erdoğan'ın normalde uyguladığı oturma düzenini değiştirdiği de basına yansıyan bilgiler arasında yer aldı. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre Özgür Özel oturma düzenini doğru bulmadığını ve bunun telafisine ihtiyaç olduğunu iletti.

Daha önce farklı partilerin genel başkanları veya siyasetçilerle AKP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmelerde kendi tek başına ortadaki koltuğa oturan ve konuklarını genellikle sağ ve solundaki çoklu uzun kanepelerde ağırlayan Erdoğan, Özel'i tekli koltukta ağırladı.

Görüşmeye not almaları için CHP adına İstanbul Milletvekili, Emekli Büyükelçi Namık Tan, AKP'den ise Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldı. Görüşme öncesinde yansıyan bilgilerde iki katılımcının da diplomat olmasının beklendiği belirtilmişti.

AKP Genel Merkezi'ndeki Erdoğan-Özel görüşmesine, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ile AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da iştirak etti Fotoğraf: DHA

Bu arada iki genel başkan arasında hediyeleşme de oldu. Özel, Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. "Cumhuriyet Ateşi", Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Cumhuriyet'in Avrupa'ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak'a hitaben söylediği, "Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz" sözünden ilhamla oluşturulmuş bir eser olarak biliniyor. Özel ayrıca yanında Manisa"daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali"nden getirdiği mesir macununu da Cumhurbaşkanı'na hediye etti.

Erdoğan iade-i ziyaret yapacak mı?

Görüşmenin ardından iki lider bir açıklama yapmazken, Elitaş gazetecilerin soruları üzerine "iyi bir görüşme olduğunu" ifade etti. Bu arada görüşmelerin devam edebileceğine dair önemli bir işaret de geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a, en kısa sürede Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne iade-i ziyaret gerektiğini söylediği bildirildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı'nı ziyaret edeceğini ifade etti. "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir" diyen Çelik, Erdoğan'ın "kendi takvimine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceğini" belirtti.

Özgür Özel'in de, CHP'ye yapılacak ziyaretten memnuniyet duyacaklarını kaydettiği ifade ediliyor. Özel yarın da (Cuma) DEM Parti eş başkanları ile bir araya gelecek.

Görüşmenin ana başlıkları neler oldu?

Görüşmeye giderken Özel'in çantasında emeklilerin sorunlarından anayasaya aykırı yargı kararlarına ve dış politikaya kadar farklı alanlarda başlıklar bulunuyordu. İki liderin neler konuştuğuna ilişkin taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak söz konusu görüşmede yeni anayasa çalışmalarının yanı sıra emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşadığı ekonomik darboğaz, öğrencilerin sorunları, TİP Milletvekili Can Atalay'ın durumu, Gezi Davası'ndan cezaevinde bulunanlar, hasta tutuklular, kayyum uygulamaları, belediyelerin borçları, yurt dışından vize alma sorunu gibi başlıkların gündeme gelmesi bekleniyordu.

Özel Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Bu arada Özel'in önümüzdeki günlerde, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ANKA'nın haberine göre Özel ile Kılıçdaroğlu'nun daha önce de zaman zaman tercih edilen Ahlatlıbel'de gerçekleşmesi beklenen buluşmasında, Özel'in Erdoğan ile buluşması da gündeme gelecek.

Kılıçdaroğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımında bulunmuş, Özel de "Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz" açıklamasını yapmıştı.

DW / GS,ET

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