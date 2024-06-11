Erdoğan-Özel görüşmesinde hangi konular gündeme geldi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak AKP Sözcüsü Çelik ve CHP kaynaklarından ilk açıklamalar geldi. Yeni anayasa ve ekonomi öne çıkan başlıklar oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Bir buçuk saat süren görüşmede Özel'e CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan eşlik etti. Erdoğan'ın yanında ise AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özel'e iadeiziyaretinin ardından AKP ve CHP kaynaklarından görüşmeye dair açıklamalar geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik görüşme sonrasında AKP Genel Merkezi önünde basına açıklama yaptı. Çelik, Erdoğan'ın karşılıklı ziyaretlerle oluşan tablonun "Kalıcı kazanımlara dönüşmesi gerektiğini, herhangi bir şekilde siyasetin gündelik mevzi savaşları içinde bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade ettiğini" söyledi.

Erdoğan ile Özel görüşmesine Namık Tan ve Mustafa Elitaş da katıldı Fotoğraf: CHP

CHP: Yeni Anayasa toplumun temel beklentilerinden değil

Erdoğan ile Özel'in CHP Genel Merkezi'nde yaptığı bir buçuk saat süren görüşmede yeni anayasanın gündeme geldiğine işaret eden Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulabilmesi için atılması gereken adımların sadece dar bir inisiyatifle değil en geniş toplumsal uzlaşma zemini en geniş siyasi uzlaşma zeminiyle gerçekleşmesi gerektiği konusundaki görüşlerini ifade etmişlerdir" dedi.

Erdoğan'ın bu çerçevede en geniş şekilde toplumsal bir sözleşme olarak anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini belirttiğini söyleyen Çelik "Yeni anayasaya kavuşma sürecinin siyasetin gündelik polemikleri içinde değil Türkiye'nin geleceğini gözeten sorumlu bir perspektifle ele alınması gerektiğini ifade ediyorlar" dedi.

CHP kaynaklarından verilen bilgilere göre ise CHP Genel Başkanı Özel'in görüşmede, yeni anayasa konusunun bugün yakıcı sorunlar yaşayan toplumun temel beklentileri arasında yer almadığını, bu konuda bir toplumsal mutabakat oluşması gerektiğini, yeni anayasa meselesinin tartışılması için önce mevcut anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyumun şart olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Ekonomi gündeme geldi

Ekonominin de görüşmede gündeme geldiğini ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanının Orta Vadeli Program ve 12'inci Kalkınma Planı ile ilgili kazanımların korunacağını ifade ettiğini söyledi.

Çelik, "Cumhurbaşkanımız, CHP tarafından arzu edildiği takdirde Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in bilgi verebileceğini ifade etmiştir" dedi.

CHP kaynakları Özel'in görüşmede asgari ücrete Temmuz ayında ara zam talebini, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, çay ve hububat üreticileri başta olmak üzere beklentilerin altında kalan alım fiyatlarını, atanmayan öğretmenleri, özel okul öğretmenlerinin sorunlarını, staj ve çıraklık mağdurlarını, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu, kira yardımı da sona erecek olan depremzedelerin sıkıntılarını görüşmede gündeme getirdiği belirtildi.

Özel'in tüm bu ekonomik beklentilerin karşılanması için makro bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirterek, adaletli bir vergi sistemi için tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis'in çalıştırılmasını teklif ettiği kaydedildi.

Özel'in çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu, bunun yanında mevcut bütçenin gelir ve giderleri üzerinde de mali çalışma yapılması ve adaletsizliği giderecek tedbirler alınması gerektiğini söylediği ifade edildi. Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin ekonomi kadrolarının, adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması talebi konusunda bir araya gelebileceği bildirildi.

Erdoğan, CHP lideri Özel tarafından karşılandı Fotoğraf: CHP

CHP kaynakları, Türkiye'nin ağır bir ekonomik kriz yaşadığını, bu krizin 86 milyon vatandaşa maliyeti olduğunu belirterek, üzerinde durulması gereken temel konunun, bu maliyeti kimin karşılayacağı sorusu olduğunu belirtti. Kurmaylar; emeklilere, asgari ücretlilere zam yapılmayarak, tarım ürünlerine maliyetin altında alım fiyatları açıklanarak, krizin maliyetinin sadece yoksullara yüklenmesini, acı reçetenin dar gelirlilere ödetilmesini kabul etmediklerini vurguladı.

Kayyum atamaları

CHP kaynakları Özel'in görüşmede Gezi, Sinan Ateş, Tahir Elçi, Şenyaşar davalarındaki adalet taleplerini ve Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması konusunu gündeme getirdiği bildirildi.

Çelik ise Erdoğan'ın bazı belediye başkanlarının nefret suçu anlamına gelebilecek olumsuz uygulamaların ortaya çıktığını belirterek, her türlü nefret siyasetine karşı ortak tutum geliştirilmesi gerektiğini ifade ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanının "Terörle iltisaklı belediye başkanlarının yerlerine kayyum atanması konusunda hangi partiden olursa olsun millete hizmet eden her belediye başkanına destek vermeye devam edeceklerini" söylediğini belirten Çelik, ancak "milletten aldığı yetkiyi terör örgütüne destek vermek için kullanılmasına izin verilmeyeceğini" belirtti.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından gündeme gelen "siyasette normalleşme" ve "yumuşama" süreci kapsamında, CHP Lideri Özel 2 Mayıs'ta AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

DW/SSB, JD

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