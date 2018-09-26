Erdoğan’ın ziyaretinde Can Dündar krizi

Berlin’de bugün resmi temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar ile ilgili kriz çıktı. Can Dündar’a Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Erdoğan’ın yapacağı basın toplantısı için akreditasyon verilmesi diplomatik gerilime yol açtı.

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar'ın Erdoğan'ın Merkel'le yapacağı basın toplantısına akredite olması ve Erdoğan'a soru soracağını açıklaması iki ülke arasında krize yol açtı. Federal Basın Dairesi’nin (BPA) Dündar’ın akreditasyon talebine onay vermesine Türk heyetinin tepki gösterdiği, Alman tarafının ise geri adım atmak istememesi üzerine tansiyonun tırmandığı öğrenildi.

Türk heyetin Alman makamlarına, Dündar’ın ortak basın toplantısına alınması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın toplantısını iptal etmeyi tercih edebileceğini ilettiği belirtildi.

Dündar, Alman haber ajansı dpa’ya verdiği mülakatta Erdoğan'ın ziyareti sırasında Başbakan Merkel ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında Erdoğan'a soru sormayı planladığını söylemişti. Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediğini" sormak istediğini belirterek, bu kişilerin "terörist değil gazeteci" olduklarını kolayca kanıtlayabileceğini ifade etmişti.

Kritik temaslar

Erdoğan, dün geldiği Berlin'de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. Bugün de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri törenle karşılanacak. Cumhurbaşkanlığı özel defterini imzalayacak olan Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinin ardından Federal Başbakanlık'ta Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek.

Erdoğan'ın Merkel ile görüşmesinden sonraki durağı ise Unter den Linden bulvarındaki "Neue Wache” adlı, savaş ve diktatörlük kurbanları anıtı olacak. Federal Almanya Cumhuriyeti'nin savaşlar ve istibdat rejimlerinin kurbanlarını anmak için yaptırdığı anıttaki heykel, oğlunun cansız bedenine sarılmış bir anneyi tasvir ediyor. Erdoğan bu anıta çelenk bırakacak.

"Neue Wache" anıtı

Daha sonra konakladığı otelde Alman iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi beklenen Erdoğan'ın akşam saatlerinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte yeniden Bellevue Sarayı'na giderek Steinmeier'in onuruna verdiği özel devlet yemeğine katılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi sabahı "ucu açık” olarak tanımlanan çalışma kahvaltısında Merkel ile ikinci görüşmesini gerçekleştirecek.

Köln'de cami açılışı

Öğle saatlerinde Berlin'den ayrılması öngörülen Erdoğan, Köln kentine geçerek önce Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet ile bir araya gelecek. Görüşmesinin ardından Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak olan cumhurbaşkanının aynı gün Almanya'dan ayrılması öngörülüyor.

180 kişilik heyet

Yaklaşık 180 kişilik bir heyetle Berlin'e gelen Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.

Bu arada Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için de Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender ile ayrı bir ziyaret programı olduğu belirtildi.

En üst seviyede koruma

Çok sayıda protesto gösterisinin gölgesinde gerçekleşecek ziyaret için Alman güvenlik birimleri de teyakkuzda. Geçmişte ABD Başkanı, İsrail Cumhurbaşkanı gibi üst düzey davetlilere uygulanan en yüksek koruma tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için de devrede. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Berlin ziyareti boyunca diğer eyaletlerden de sağlanan destekle yaklaşık 5 bin polisi görev yapıyor.

Erdoğan'ın temaslarda bulunacağı başbakanlık, cumhurbaşkanlığı ve konakladığı Adlon otelinin bulunduğu bölgede oluşturulan güvenlik alanı araç trafiğine kapatıldı. Erdoğan'ın eşi ile konakladığı Adlon otelinin etrafındaki binalarda camların açılması, balkonlara çıkılması yasaklandı. SEK ve GSG 9 olarak adlandırılan özel polis birlikleri de Erdoğan'ın ziyareti boyunca görev yapıyor, Adlon oteli etrafında çatılara keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Değer Akal

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