Erdoğan'ın ziyareti Yunan basınında nasıl yankılandı?

Ege'nin barışçıl ve "sakin" bir deniz olması için adım atan Erdoğan-Mitsotakis’in görüşmesine geniş yer veren Yunan basınında, Erdoğan’ın ultra lüks makam aracı da konu edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaptığı ziyaret kapsamında, iki ülke arasında "Atina Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Atina Bildirgesi" imzalandı. Söz konusu metnin, gelecekte ikili ilişkilerin barışçıl altyapısını oluşturması hedefleniyor.

Erdoğan'ın ziyaretine Yunanistan basınında geniş yer ayrıldı.

Türkçe'ye "Editörler Gazetesi" olarak çevrilebilecek Efimerída ton Syntaktón'da yer alan yorumda, Ankara ve Atina'nın, aralarında mevcut olan önemli sorunlar hakkında çözüm aramaktan kaçındıkları değerlendirmesine yer verildi:

"Atina ve Ankara, Yunan-Türk ilişkilerinde kalıcı bir şekilde 'sakin sulara' yelken açılması yolundaki ilk etaptan memnun. Yunanistan ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıklar hakkındaki tartışma ise geleceğe ertelendi. Başbakan Mitsotakis ve Erdoğan tarafından imzalanan bildirge ise, her ne kadar önemli bir adım olarak duyurulmuş olsa da bağlayıcı değil ve bildirgenin ne derecede hayata geçirileceği belirsiz."

Yunanistan'da yayımlanan popüler gazetelerden Ta Néa'nın kapağında ise "Huzur, Ege, azınlıklar, Kıbrıs ve Lozan" kelimelerinin hem Yunanca hem de Türkçelerine yer verildi. Yorumda, "Erdoğan'ın ziyareti, Türk şirketlerinin Yunanistan'da yatırım yapmalarının temelini atmış oldu" denildi.

Yunanistan'ın jeopolitik öneminin de altını çizen gazete, "Türkiye'nin AB ile ilişkileri Yunanistan üzerinden yürüyor. Türkiye'nin AB'ye üye olmasının anahtarı, bizim ülkemizdir" değerlendirmesine yer verdi.

Avgí gazetesinde ise Mitsotakis-Erdoğan görüşmesinin karşılıklı güven ortamının yeniden inşa edilmesi için önemli bir adım olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Yunanistan Erdoğan'ın ultra lüks makam aracını konuştu

Parapolitiká gazetesinde ise Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Atina'da kullandıkları lüks makam aracına dikkat çekildi. "Erdoğan'ı Atina'da taşıyan, zırhlı, etkileyici Mercedes" başlıklı yorumda, şu satırlara yer verildi:

"Erdoğan'ın zırhlı Mercedes Maybach S600 Guard'ı, 2017 yılında satın alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı, konfor ve güvenlik içerisinde seyahat etmeyi tercih ediyor. Emrindeki ultra lüks ve zırhlı araçlar, kendisine bu fırsatı tanıyor. Söz konusu Maybach, Cumhurbaşkanı'nın uçağıyla dünyanın dört bir yanına götürülüyor."

Televizyon kanalı Mega TV ve Ethnos gazetesi de Erdoğan'ın lüks makam aracıyla ilgili haberlere geniş yer verdi. Haberlerde, Erdoğan'ın Atina'ya üç adet Maybach götürdüğü belirtildi. Ethnos'un haberinde, Türk Cumhurbaşkanı'nın aracının "silahlara, patlamalara ve kimyasallara karşı dayanıklı" olduğu vurgulandı.

Erdoğan ve Mitsotakis, Atina'da dostane bir görüntü sergiledi Fotoğraf: Aris MESSINIS/AFP

Erdoğan - Mitsotakis bildirgesinde neler var?

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün imzaladığı bildirge kapsamında, tırmanacak olası bir askeri gerginlikten kaçınılması için güven artırıcı önlemlerin alınmasınının yanı sıra Doğu Akdeniz'deki sorunlara uluslararası hukuku temel alan barışçıl çözümlerin bulunması hedefi ifade edildi. İki lider, ülkeleri arasında işbirliğini ve gerginliklerin bertaraf edilmesini temel alan bir dönemin başlatılacağı mesajını verdi.

Bildirge kapsamında ayrıca, bugün 5,5 milyar dolar seviyesinde olan Türk-Yunan ticaret hacminin iki katına çıkarılması hedefleniyor. Aynı zamanda Yunanistan, Türk iş ve bilim insanlarının daha kolay vize alabilmeleri için Avrupa Birliği (AB) içerisinde çaba sarf edeceğini taahhüt etti.

Atina'da 5'inci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde Perşembe günü varılan anlaşmanın Türk vatandaşlarını doğrudan ilgilendiren en önemli maddelerinden biri, Ege adalarını ziyaret etmek isteyen Türklere kapıda bir haftalık vize sağlanması kararı oldu.

Erdoğan ve Mitsotakis, yaptıkları ortak basın toplantısında da birçok konuda fikir ayrılığına sahip olduklarını ama bunun birlikte çalışmalarının önünde bir engel oluşturmadığını dile getirdi. Bu fikir ayrılıklarının başında, azınlıkların statüsü, Kıbrıs'ın geleceği ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri geliyor.

Atina'da yaptığı açıklamada Erdoğan, "İki kardeş arasında dahi anlaşmazlıklar olabilirken iki komşu arasında görüş ayrılıklarının yaşanması gayet doğaldır. Mesele bunları çözme iradesidir. Biz Ege'yi bir barış ve iş birliği denizi hâline getirelim istiyoruz" diye konuştu. Görüştükleri Perşembe gününün "özel" bir gün olduğunu söyleyen Mitsotakis ise iki ülkeyi bir araya getirmenin kendisinin "tarihi yükümlülüğü" olduğunu söyledi.

Ziyaret, Erdoğan'ın altı yılın ardından Atina'ya yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

DW /SG,BÜ