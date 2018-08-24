Erdoğan'ın Suriye için İran'a gitmesi gündemde

Türk medyasında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Eylül'de İran'a gidecek. TRT Haber'de yayınlanan bir habere göre Erdoğan Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşı bitirmek için Türkiye, Rusya ve İran girişiminde yapılan görüşmelerin bir sonraki ayağı kapsamında 7 Eylül'de İran'a gidecek.

NTV'nin haberine göre görüşmeler İran'ın Tebriz kentinde gerçekleşecek. Ziyaret ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmazken, Fransız haber ajansı AFP'nin iletişime geçtiği Türk yetkililer görüşmeyi henüz doğrulamadı. Ancak AFP, Cumhurbaşkanlığı'nın basın mensuplarına İran ziyareti için davet gönderdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 16 Ağustos'ta üç devletin ortak girişimiyle başlatılan Astana barış sürecinin bir sonraki toplantısının Eylül ayının ilk haftasında İran'da düzenlenmesine dair planların olduğunu kaydetmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da aynı gün bir açıklama yaparak zirvenin İran'da düzenlenmesine dair planların olduğunu ve takvim üzerinde uzlaşı sağlandığında kamuoyunun bilgilendirileceğini söylemişti.

Dörtlü zirve karmaşası

İran'da yapılması planlanan üçlü zirvenin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Temmuz'daki Güney Afrika ziyareti sırasında, Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla bir dörtlü zirve düzenleme planlarının olduğunu açıklamıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel 17 Ağustos'ta bir açıklama yaparak dörtlü zirveyle ilgili olumlu konuşmuş ve "Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya’nın bir araya gelmesi anlamlı olabilir" ifadesini kullanmıştı. Merkel, toplantı tarihinin ise henüz belirlenmediğini sözlerine eklemişti.

Dörtlü zirve ile ilgili olarak bir açıklama da Fransa'dan gelmişti. 24 Ağustos'ta Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynakları, 7 Eylül'de Türkiye'de gerçekleşmesi öngörülen zirve için henüz erken olduğunu belirtmişti. Açıklamada, dört ülkenin liderleri "bu görüşmenin zirve seviyesinde gerçekleşmesi için çok erken olduğu konusunda anlaştı" ifadesi yer almıştı.

Astana süreci

Türkiye, Rusya ve İran, Suriyeli rejim ve muhaliflerin temsilcilerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayan barış görüşmelerine garantörlük yapıyor. 2017'den bu yana yürütülen süreçte şu ana kadar 10 toplantı gerçekleşmiş ve son aylarda özellikle Suriye'nin İdlib vilayetinde oluşturulan çatışmasızlık bölgelerinin denetlenmesi ve takibi konusnda istişarelerde bulunulmuştu.

DW,AFP/ÇÖ,DÇÜ

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