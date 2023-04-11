Erdoğan'ın sunduğu "dev projeler" seçmeni nasıl etkiler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime kadar neredeyse her hafta yerli projelerle ilgili törenlere katılması bekleniyor. Savunma sanayi projeleri başta olmak üzere yeni programların etkisini uzmanlar değerlendirdi.

AKP, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için seçim beyannamesini bugün açıklayacak, milletvekili adaylarını tanıtacak.

AKP'nin seçim beyannamesinde "Doğruluk" teması önde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "şahlanış dönemi" olarak adlandırdığı bu dönemde atılacak tüm adımlar ile 21 yıllık iktidar döneminde atılan adımlar beyannamede sıralanacak. Savunma sanayii öncelikli olmak üzere enerji, sağlık, eğitim ve tarım projeleri açıklanacak. 23 başlıktan oluşacak olan beyannamede depremin yaralarının sarılması da geniş bir yer ediniyor. Ayrıca ekonomiye dair mesajlar da beyannamede yer alacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ve partisi 23 Nisan'da sona erecek Ramazan Bayramı sonrasında da yoğun bir seçim kampanyasına başlamaya hazırlanıyor. Erdoğan'ın seçim öncesindeki dönemde neredeyse her hafta "dev" bir projeye dair törenlere katılması hedefleniyor.

Araba, tank, helikopter, doğalgaz…

AKP, seçim döneminde savunma projeleri ağırlıklı tanıtımlara da hız verecek. Erdoğan 10 Nisan Pazartesi günü de yerli SİHA gemisi TCG Anadolu'nun donanmaya teslimini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada şu anda 60 milyar dolar olan savunma sanayii bütçesinin 75 milyar dolara yükseltileceğini açıkladı. Yüzde 70'i yerli üretim olan, yaklaşık 750 milyon dolara mal olan TCG Anadolu, "Dünyanın ilk SİHA gemisi" olarak tanıtıldı. Gemiye Türkiye'nin programından çıkarıldığı F-35 uçaklarının da iniş kalkış yapabilecek şekilde tasarlandığı kaydedildi. 12 insanlı veya insansız muharip uçak, farklı tipte 21 helikopter ve SİHA'lar konuşlandırabilecek TCG ANADOLU, kara aracı olarak 13 tank, 27 amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı muharebe aracı, 33 muhtelif araç, 15 römork taşıma kapasitesine sahip.

Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Fotoğraf: Demiroren Visual Media/ABACA/picture alliance

Erdoğan, yerli imkanlarla üretilen yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu İMECE'nin uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını da sosyal medya hesabından açıkladı. Uydu SpaceX firması tarafından uzaya gönderilecek.

Erdoğan önümüzdeki günlerde de yerli üretim iki Altay tankının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim törenine katılacak. 10 prototipi üretilen Altay tankı projesinde her bir tankın maliyetinin yaklaşık 14 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2019 yılında başlatılan "Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi" kapsamında çalışmalar devam ederken "Atak-2" olarak da bilinen taarruz helikopterinin ilk uçuşunun gerçekleştirileceği tören de önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Erdoğan, seçime kadar Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve ilk ileri seviye jet eğitimi uçağı olan Hürjet'in ilk seri üretim, ilk uçan kanat formundaki insansız savaş uçağı Anka-3'ün ilk uçuş törenine katılacak. Ayrıca 20 milyar dolarlık bir maliyeti olan Milli Muharip uçağın hangardan çıkış töreni de bu süreçte gerçekleşecek.

Erdoğan, geçen hafta Ankara Beştepe'de düzenlenen törende 22 milyar TL'lik yatırımla fabrikası hayata geçirilen yerli otomobil TOGG'un ilk teslim törenine katılmıştı. TOGG'a 177 bin ön sipariş gelirken bazı illerde satış merkezleri de açıldı.

Cumhurbaşkanı, 20 Nisan'da Karadeniz doğalgazının vatandaşlara ulaştırılması için sisteme verilmesi, 27 Nisan'da da Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirilerek faaliyetlerine resmen başlamasına dair törenlere katılacak. Bu törene Rusya Devlet Başkanı Putin de davet edilmişti.

Erdoğan'ın Mayıs ayının ilk haftası da hem memur hem de işçi ücretlerine Temmuz ayında yapılması beklenen yeni zamlara dair mesajlar verebileceği ifade ediliyor.

"Bu strateji işe yaradı"

Seçimlere giderken bu yoğun proje tanıtımları ve törenlerin seçmenlere etkisi de merak konusu. Panorama TR Araştırma Direktörü Osman Sert, DW Türkçe'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılı Eylül ayından bu yana böyle bir strateji yürüttüğünü kaydederek, "TOGG o zaman da gündemdeydi. Doğal gaz o zaman da vardı. Bir icraat performansı sergiliyor. Bu işe yaradı. Geçen Eylül ayından 6 Şubat depremine kadar yürüttüğü strateji AK Parti adına bir momentum üretti. Muhalefet kendi içerisindeki çıkmazlarla, aday belirleyememe ile gündemdeyken Erdoğan icraatlar ile gündemdeydi ve bunun sonucu aldı, oyunu da ciddi oranda artırdı. Bunun bir devamı olarak görüyorum, bir tutarlılık var stratejisinde" açıklaması yaptı.

Yerli üretim otomobil TOGG Fotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidency/HandoutAA/picture alliance

"Kendi kitlesinin erimemesini sağlar"

Erdoğan'ın seçimde yapabileceği ve elindeki "en iyi" ihtimalin bu strateji olduğunu söyleyen Osman Sert, "Kendisi açısından doğrusunu yapıyor, icraat gücünü kullanıyor. Seçmen üzerinde etkili olmasını umut ediyor. Bu stratejinin en kötü ihtimalle Erdoğan'a oy veren kitlenin erimemesinde etkili olacağını düşünüyorum. Karşılığında ise muhalefet toplumu bütüncül çıkış sağlamayan mikro krizler üzerinden strateji üretiyor. Bir tarafta Erdoğan TOGG, TCG Anadolu, uydu fırlatma diyor diğer tarafta ise Kılıçdaroğlu stopaj erteleme veya soğan gibi polemiklerle gündeme geliyor. Bu ikisinden seçmen nezdinde hangisi etkili olur çok emin değilim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinden bazılarının "toplum nezdinde karşılığı olmadığını" savunan Sert, "Gerçekçi bir iktidar profili çizmiyor, en kolayı stopaj konusu olabilir. Kimse stopajı kaldırmasını beklemiyor. Kaldı ki ekonomik kriz içerisinde kaldırmaya gücü yeter ki o da ayrı tartışma. 418 milyar doları alıp sahibine vermek mesela ne kadar uygulanabilir tartışmalı. Seçmeni gerçekçi olmayan söylemlerle; doğrudan dokunulabilir icraatlar arasında tercihe zorluyor Erdoğan. Bu Erdoğan'a seçim kazandırır mı, soru işareti, ekonomik krizin ağırlığı ve mevcut hukuksuzluklar hâlâ ortada duruyor. Karşısında muhalefete göre seçmeni etkileyebilir, kazanmaya yetmeyebilir ama Erdoğan açısından en doğru taktik bu" ifadelerini kullandı.

"Millilik ekseni kurulacak"

Siyaset Bilimci Deniz Yıldırım, DW Türkçe'ye "Erdoğan seçimde millilik/gayrı-millilik ekseni kurmak istiyor. HÜDA PAR varlığı AKP içerisinde millilik/gayrı-millilik tartışmasında tam anlamıyla istenilen organik bütünlüğe yol açmadı. HÜDA PAR programı ile ilişkilendirilince biraz daha siyasal İslam ile ilişkili. İttifak içerisinde de MHP'nin ve BBP'nin ayrı liste ile girmesi 'ittifakta çatlak' görüntüsü veriyor. Hem bunu gidermek adına hem de muhalefet içindeki farklılıkları daha fazla kaşımak için kampanyanın zorunluluklarından birinin dev projeler olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesi yaptı.

Erdoğan'ın ekonomiye dair bir vaadinin kalmadığını "tek haneli enflasyon," "tek haneli işsizlik" şeklindeki daha önceki vaatlerin gerçekleşmediğini kaydeden Yıldırım, "Ekonomiye dair tüm vaatleri çökmüş durumda. Başkanlık sistemini güçlü bir savunma sanayisi olan, kendi arabasını yapan bir milli ekonomi modeli olarak sunmak zorunda. Hem kendi çatlaklarını gidermek hem de rakibin çatlaklarını güçlendirmek için bunu yapıyor" dedi.

Tabanına ne mesaj veriyor?

"Muhalefetin ne vaat ettiğini anlatamadığını" ifade eden Yıldırım, Erdoğan'ın seçmenlerine verdiği mesaja ilişkin şu yorumu yaptı:

"Türkiye Yüzyılı söylemi ile özellikle dünyaya hükmeden ve yön veren neo-Osmanlıcılık dediğimiz gündeme gönderme yapan, milliyetçi tonla yapan, tabanı sıkı tutmaya çalışan güçlü lider vurgusu ile bunu yapıyor. Tabanına 'ekonomi iyi demiyoruz ama bunları yaptığımız için bunlar başımıza geliyor' gibi bir çerçeve çiziyor. 'Biz bağımsız ülke kurmaya çalıştığımız, enerjide savunmada bunları yaptığımız için ekonomide bunlar başımıza geliyor bize biraz daha güç verin, süre verin' propagandasını yapacak. Yerel seçimlerde biraz bunu yaptı. Şimdi daha güçlü yapacak. Ne kadar etkili olur ciddi tartışma konusu, hayat pahalılığı geçim dertleri bunların sorgulandığı bir konuma yol açtı. Kim daha iyi anlatırsa kim ikna ederse seçimin sonucunu onlar belirleyecek."