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Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra rahasızlandığı Kanal 7 - Ülke TV canlı yayınında - (25.04.2023)
Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir canlı yayında rahtsızlanmıştı Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili söylentilere yalanlama

40 dakika önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan spekülasyonları yalanladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneye kaldırıldığına ilişkin söylentileri kesin bir dille yalanladı.

Altun, dün akşam yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın yapılacak nükleer santral açılışına videokonferans marifetiyle katılacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada çıkan iddialarla ilgili olarak, dün Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Sivas'tan Ankara'ya giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nden ilk nükleer yakıtın transferinin yapılacağı törene bugün video konferans yoluyla katılacak. Erdoğan'ın açılış töreni sonrası yapması planlanan Mersin mitingi ise iptal edildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, mitingin ileri bir tarihte yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı akşamı Ülke TV- Kanal 7 ortak yayınına katılmıştı. Erdoğan, yayın sırasında rahatsızlanmış ve canlı yayına bir süre ara verilmişti. Aranın ardından Erdoğan, 14 Mayıs seçim kampanyası çalışmaları esnasında midesini üşüttüğünü belirtmişti. Erdoğan'ın dünkü Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılmıştı.

 

DW / HS,ET

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra rahasızlandığı Kanal 7 - Ülke TV canlı yayınında - (25.04.2023)

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