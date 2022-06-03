"'Sürtük' ifadesi yargıyı etkiliyor" | Nevşin Mengü Soruyor

PolitikaTürkiye"'Sürtük' ifadesi yargıyı etkiliyor" | Nevşin Mengü SoruyorTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoPolitikaTürkiye6 saat önce6 saat önceNevşin Mengü Soruyor'da Gezi’nin 9'uncu yıl dönümünü avukat Hürrem Sönmez'le; tarımdaki sorunları Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder'le ve "dezenformasyon yasası" teklifini Teyit'ten Gülin Çavuş'la konuştuk. https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan%C4%B1n-s%C3%BCrt%C3%BCk-s%C3%B6z%C3%BC-yarg%C4%B1y%C4%B1-etkiliyor-nev%C5%9Fin-meng%C3%BC-soruyor/video-62023440Reklam