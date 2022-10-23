Erdoğan'ın referandum çağrısına muhalefetten olumsuz yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü tartışmasında muhalefete yeni bir çağrıda bulundu.

Malatya'daki bir toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, kamuda başörtüsü serbestliğini içeren yasa teklifiyle ilgili olarak, "Meclis'e sunacağımız teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse, Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır. Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa ülkemizi yeni, sivil, özgürlükçü özellikle böyle bir anayasaya kavuşturma mücadelemizi inşallah seçimden sonra da zaten sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan, "Hatta şunu da yapabiliriz. İlk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Şunu da yapabiliriz, nedir o? Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Öyle mi, parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin. Türkiye Yüzyılı, artık bu tür tartışmaların aşıldığı yeni bir devrin adı olacaktır" diye ekledi.

Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısının ardındanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,Twitter hesabından Erdoğan'a yanıt verdi.

Son yıllarda LGBT karşıtı uygulamalar dâhil birçok hassas konuyu referanduma taşıyan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve popülist politikalarını kasteden CHP lideri, "Ne oldu, çakma Orban'lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu... Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hâle gelir. Var mı sende o cesaret?" dedi.

İYİ Parti: Referandum değil, seçim sandığı bekliyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısına Twitter'dan verdiği yanıtta, sosyal medyadan cevap verdi.

"Milletimizin zor ve çetin günler yaşadığı bugünlerde kapanmış tartışmaların siyasi saiklerle yeniden gündeme getirilmesi çabasının ülkemize bir kazanç getirmeyeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda milletimizin bugün bir referandum değil, derhal seçim sandığını beklediğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Zorlu, "Ancak eğer gerçekten bir anayasa değişikliği samimi bir şekilde isteniyorsa İYİ Parti olarak demokratik/parlamenter sistemin yeniden inşası kapsamında atılacak köklü adımlara bugün ve yarın da TBMM zemininde destek vermeye hazır olduğumuzu Milletimizin takdirlerine sunuyoruz" diye ekledi.

DW/CÖ,BÖ