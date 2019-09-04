 ″Erdoğan’ın nükleer silah açıklaması gerçekçi değil″ | TÜRKİYE | DW | 05.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

"Erdoğan’ın nükleer silah açıklaması gerçekçi değil"

Enerji uzmanı Dr. Ali Ahmed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,"Nükleer füzemizin olmamasını kabul etmiyorum" sözlerini değerlendirdi, nükleer silah sahibi ülkelere bir tane daha eklenmesinin doğru olmayacağını vurguladı.

default

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum" sözleri tartışma yarattı.

Önerdiğimiz linkler

SIPRI, devletlerin nükleer cephanelerini modernize etme çabalarının arttığını açıkladı. Rusya ve ABD'nin silahlanma yarışını frenleyen iki anlaşmanın geçerliliğini yitirmesi yeni bir soğuk savaş endişelerini artırıyor. (17.06.2019)

NATO Parlamenter Asamblesi için hazırlanan bir raporda, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu altı ülkede ABD'nin nükleer silahlarının saklandığı yer aldı. (17.07.2019)

Erdoğan'ın açıklamasını sorduğumuz enerji uzmanları, Türkiye'nin nükleer başlıklı füze sahibi olmasını "gerçekçi bulmadıklarını" ve nükleer silah sahibi olmanın "bölgesel ve uluslararası sonuçları" olacağını belirtti.

DW Türkçe'ye konuşan Beyrut Amerikan Üniversitesi Enerji Politikaları ve Güvenliği Programı Direktörü Dr. Ali Ahmed, Erdoğan'ın dünyada çok sayıda ülkede nükleer silah olduğuna dikkat çekmekte haklı olduğunu belirtti. Ancak Ahmed, nükleer silah sahibi ülkeler listesine bir tane daha ülke eklenmesinin doğru olmayacağını vurguladı.

"Nükleer silahların ortadan kaldırılması üzerine çalışılmalı"

Dr. Ahmed, Erdoğan'ın nükleer silah edinme konusunda yaptığı açıklamayı gerçekçi bir bakış olarak değil, siyasi bir yorum olarak değerlendirdi. Türkiye'nin nükleer silah edinmesine yönelik demeci gerçekçi olmasa da, yine de açıklamanın küresel ve bölgesel ölçekte ciddiye alınması gerektiği görüşünü savundu.

Ortadoğu'daki diğer ülkelerin de nükleer silah sahibi olma niyeti taşıdıklarının altını çizen uzman, "Halbuki Ortadoğu ülkelerinin yapması gereken, nükleer silahların ortadan kaldırılması üzerine çalışmak olmalı" dedi.

Ahmed ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının, İran'ın atacağı adımlara gözlerini diken uluslararası kamuoyunun, büyük resmi tartışmaya açması açısından da önemli olduğunu belirtti. "Yani nükleer silah sahibi olsun olmasın, bölgedeki ülkelerin nükleer silah konusunu tartışmaya açması açısından Erdoğan'ın sözleri dikkate alınmalı."

Kane, Türkiye'nin NPT imzacısı olduğunu hatırlatıyor

Kane, Türkiye'nin NPT imzacısı olduğunu hatırlatıyor

Chen Kane: Bir anda sahip olabileceğiniz bir şey değil

Washington merkezli James Martin Nükleer Silahsızlanma Araştırma Merkezi'nden uzman Chen Kane ise nükleer silah edinmenin karmaşık bir süreç olduğunu hatırlattı.

Kane, "Nükleer silah öyle bir anda sahip olacağınız bir şey değil. Türkiye eğer nükleer silah edinme yoluna girmek isterse, siyasi ve askeri riskleri de göz önünde bulundurmalı. Örneğin, nükleer silah sahibi olunca daha güvende hissedip hissetmeyeceğini değerlendirmeli" diye konuştu.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) taraf ülkelerden arasında yer alıyor. Söz konusu antlaşma, nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla 1968 yılında imzaya açılmış uluslararası bir metin konumunda.

Nükleer silah uzmanı Kane, Türkiye'nin de NPT imzacısı olduğunu hatırlatarak, anlaşmaya taraf diğer ülkeler gibi nükleer silaha sahip olmayacağının taahhüdünü vermiş olduğunu vurguladı.

Kane, "NPT imzacısı olan Türkiye'nin nükleer silah sahibi olmaya karar verirse bu anlaşmadan imzasını çekmesi gerekecek. Eğer imzacısı kalarak gizlice nükleer silah edinme yoluna girerse de uluslararası yaptırımla karşı karşıya kalabilir" dedi.

Uzman Kane, ülkelerin nükleer silah sahibi olmak konusunda yapacağı tercihlerin bölgesel ve uluslararası alanda  sonuçları olduğuna dikkat çekti. Kane, bölgedeki diğer ülkelerin kendilerini tehdit altında hissedebileceğini ve nükleer silah edinebileceklerini dikkat çekerek, "Türkiye'nin bir karar verirken bu durumu da düşünmesi gerekir" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamında nükleer silah olduğunu belirterek, Türkiye'nin de bu yönde adım atması gerektiğine inandığını söylemişti.

Burcu Karakaş

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei Kommunalwahlen Recep Tayip Erdogan Rede in Istanbul

Erdoğan: İdlib yavaş yavaş yok oluyor 04.09.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’in düzenlenen operasyon nedeniyle “yavaş yavaş yok olduğunu” söyledi. Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin de “sadece adı kaldı” dedi.

Türkei Parteitag AKP in Ankara Erdogan

AKP’de yeni istifa ve ihraçlar bekleniyor 04.09.2019

Babacan’ın AKP’den istifası ve Davutoğlu’nun da partiden ihracının istenmesinin ardından AKP içinde yeni ihraç ve istifaların olacağı tahmin ediliyor.

Deutschland VW-Werk in Wolfsburg | Logo vor Montage

Volkswagen'ın Türkiye kararı için pürüz kalmadı iddiası 05.09.2019

Reuters’in haberine göre Volkswagen (VW) Yönetim Kurulu Başkanı Diess, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek kalan sorunları da çözüme kavuşturdu. VW'nin yeni fabrikasını Türkiye'de kurmasının önünde engel kalmadı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

TOKİ’nin Atatürk Orman Çiftliği ihalesi ertelendi

TOKİ'nin Atatürk Orman Çiftliği ihalesi yeterli katılım olmaması ve rekabet sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Ancak başta Mimarlar Odası olmak üzere karşı çıkanlar, ihalenin iptalini istiyor.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  