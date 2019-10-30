Erdoğan'ın mal varlığının araştırılması istendi

ABD Temsilciler Meclisinde 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren tasarısının yanı sıra Türkiye'ye yaptırımlar öngören yasa tasarısı da oylamaya sunuldu. ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımlar öngören yasa tasarısı dün 16’ya karşı 403 oyla kabul edildi.

Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin oyları ile kabul edilen tasarı bazı hükümet üyeleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst düzey komutanları ile Türk ordusuna yönelik yaptırımlar öngörüyor. Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Senato tarafından kabul edilmesi ve ardından Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor.

Erdoğan'ın mal varlığının araştırılması isteniyor

16 maddelik tasarıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığının da araştırılması isteniyor. Metinde, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra en geç 120 gün içinde ABD Dışişleri Bakanının, Maliye Bakanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü ile istişarede bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin mal varlığı, yatırımları, iş ilişkileri ve ilgili diğer gelir kaynaklarına ilişkin bir rapor hazırlanmasına dair bir madde yer alıyor.

Tasarı Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı askeri harekât ile bağlantılı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in aralarında olduğu hükümet üyeleri ve komutanlara yaptırım öngörüyor. Bu yaptırımlar arasında mal varlıklarının dondurulması ve vize verilmemesi gibi tedbirler bulunuyor.

Bunun yanı sıra Türk ordusuna her türlü silah ve teçhizat satışının engellenmesi öngörülüyor. Türkiye'nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) çerçevesindeki yaptırımlarının devreye sokulması isteniyor.

Türkiye tasarıyı şiddetle kınadı

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel ve Cumhuriyetçi üye Michael McCaul tarafından hazırlanan yasa tasarısına Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırımlar öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi “şiddetle” kınandı.

Açıklamada, "Üst düzey yetkililerimizi ve Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan bu tasarı, NATO çatısı altında sürdürülen Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD Yönetimi’yle 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır” denildi.

Omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Kobani’ye işaret edilen açıklamada, "Terörist bir şahsı meşrulaştırma gafletinde bulunan ABD yetkililerinin, tek taraflı yaptırım tehditleriyle bir yere varamayacaklarını görmeleri gerekmektedir” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, ABD yönetimi iki ülke arasındaki ilişkilere "zarar verebilecek adımların önlenmesi için gerekli tedbirlere alma daveti” yapıldı.

DW,AP,Reuters/JD,HS

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