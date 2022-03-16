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Erdoğan'ın "müjdesi" çiftçiyi tatmin etmedi | Gıdada yeni zamlar kapıda

Gübre fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı ile yeniden zamlanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere "müjde" adı altında paketler açıkladı. Ancak konuştuğumuz çiftçiler bu paketlerin, kendilerine ve üretimlerine pek bir fayda sağlamayacağı kanaatinde. Sonbaharda gübresiz ekim yapan çiftçiler, bahar gübresini de kullanmazsa Türkiye’deki rekoltenin önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.