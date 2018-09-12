Erdoğan’ın Köln ziyareti kesinleşti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayının sonunda Almanya’ya yapacağı ziyaret sırasında başkent Berlin'in yanı sıra Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Köln kentine de gideceği kesinleşti. Konuyla ilgili Alman haber ajansı dpa’ya açıklama yapan Köln Polisi Sözcüsü, Erdoğan’ın gezisinin son gününde Köln’e gideceğini doğruladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine 28-29 Eylül tarihleri arasında Berlin'e devlet ziyareti düzenleyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Köln’e ziyaretinin son günü olan 29 Eylül'de gelecek. Köln Emniyet Müdürü Uwe Jacob, Alman devletinin misafiri olan Erdoğan ile insanların güvenliklerini temin etmek için her şeyi yapacaklarını belirtti.

Program henüz belli değil

Erdoğan’ın Köln'deki programı henüz belli değil, ancak Alman basınına yansıyan haberlere göre, Erdoğan'ın DİTİB’e bağlı Köln Merkez Camii'yi ziyaret etmesi ve 2017'de hizmete açılan bu caminin resmi açılışını yapması bekleniyor. Erdoğan’ın Köln Merkez Camii’yi ziyaret edeceğine dair hafta içinde Alman basınında çıkan haberlere DİTİB yanıt vermiş, kendilerine bu yönde bir başvuru gelmediğini, bu tür haberlerin "spekülatif” olduğunu açıklamıştı.

DİTİB'e bağlı Köln Merkez Camii

Erdoğan’ın ziyaretine hazırlık amacıyla Eylül başında Berlin'e gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyareti sırasında Türk kökenliler ile buluşmak istediğini ve bunun için Alman muhataplarıyla mutabakat oluşturmak için çaba harcadıklarını belirtmişti. Muhtemel buluşma için yer arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kalın, olası etkinliğin Berlin veya Köln’de düzenlenebileceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da yaşayan Türklere hitaben konuşma yapması ülkede daha önce tartışmalara yol açmıştı. Türkiye’de geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türk hükümet yetkililerinin etkinliklerine izin verilmemesinin ardından yaşanan gelişmeler iki ülke arasındaki ilişkilerde de gerginliğe yol açmıştı.

dpa,AFP/DÇÜ,BÖ

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