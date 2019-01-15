"Erdoğan’ın İsrail politikası antisemitizmi tırmandırıyor"

Antisemitizmin son yıllarda arttığını ifade eden Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Stuttgarter Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Antisemitizm konusunun son iki yılda deneyimlediğimiz şekilde yaşanacağını bir kabus olarak dahi tahayyül edemezdim" ifadelerini kullandı. Schuster, bu tablodan büyük ölçüde sağ siyasetin ve sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin toplumda ayrışmaları keskinleştiren göçmen karşıtı tavrının sorumlu olduğunu savundu.

Diğer yandan Schuster, gelinen noktada Türkiye'nin değişen İsrail politikasının da rol oynadığını ve sert söylemlerin özellikle Almanya'daki göçmen kökenliler arasında antisemitizmin tırmanmasına yol açtığını söyledi. Türkiye'nin yıllarca İsrail ile komşuluk ilişkilerinin oldukça iyi olduğunu vurgulayan Schuster, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün söyledikleri ise bunun 180 derece tersi bir değişime işaret ediyor. Bu değişim buraya (Almanya'ya) da sirayet ediyor" diye konuştu.

Antisemitizmle mücadeleden sorumlu Federal Hükümet Görevlisi Felix Klein da Almanya‘da Türkiye kökenliler arasında artış gösteren antisemitizmi benzer şekilde gerekçelendirdi. Klein, "Erdoğan'ın Netanyahu'ya düşmanca tavrının ve Türkiye'nin sertleşen İsrail politikasının son aylarda Almanya'daki Türkiye kökenli göçmenler; özellikle de Erdoğan taraftarları arasında belirgin bir antisemitizm artışına yol açtığını" savundu.

Geçtiğimiz yıl İsrail - Türkiye ilişkilerinde gerilimlere sahne oldu. Erdoğan geçen Aralık ayında, kendisini antisemitist olmakla suçlayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu "zalim" olarak nitelendirmiş ve Filistinlilere karşı "devlet terörünün başında olduğunu" söylemişti.

DW,dpa/SÖ,DÇÜ

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