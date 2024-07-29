Erdoğan'ın İsrail çıkışına Saddamlı yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin "Karabağ ve Libya'ya girdiği gibi" İsrail'e de girebileceğini söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Erdoğan'a Saddam Hüseyin ve Irak hatırlatmasında bulunarak yanıt verdi.

Türkiye'nin "Karabağ ve Libya'ya girdiği gibi" İsrail'e de girebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çıkışı iki ülke arasındaki tansiyonu yeniden yükseltti. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Erdoğan'a yanıtı sert oldu. Türk yetkililerin Katz'a cevabı da gecikmedi.

AKP Rize İl Teşkilatı'nın bir otelde düzenlenen etkinliğinde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktaya dikkati çekip "çok güçlü olunması" durumunda İsrail'in Filistin'e yaptıklarını yapamayacağını söylerken "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım" dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamasına İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan yanıt geldi.

Sosyal medya platformu X'teki hesabında Erdoğan ve eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in fotoğraflarını paylaşarak "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırma tehdidinde bulunuyor" diyen İsrailli Bakan, Erdoğan'a Irak'ta "ne olduğunun ve nasıl bittiğinin hatırlatılması" gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise İsrailli mevkidaşı Katz'ın Erdoğan'a verdiği yanıta tepki gösterdi. Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz" açıklamasında bulundu.

Katz'a yanıt veren bir diğer Türk yetkili olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, X hesabından yaptığı açıklamada "Köklü geleneği olan demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak" diye ekledi.

DW/CÖ,BÖ

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