Erdoğan'ın bayram mesajında "yumuşama" ve "4 yıl" vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı Kurban Bayramı mesajında, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma çağrısında bulundu. Erdoğan ayrıca "yumuşama" olarak nitelenen muhalefetle diyalog, erken seçim tartışmaları ve kayyum atamaları gibi konulara da değindi.

Cumhurbaşkanı, "Millet olarak birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak sorunların üstesinden o derece kolay gelir, mücadelemizi o derece başarılı veririz. Bayramlar vasıtasıyla yeniden tazelediğimiz kardeşliğimiz, yardımlaşma ve dayanışma şuurumuz bu bakımdan ayrıca önemlidir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, İsrail'in saldırılarını sürdürdügü Gazze'deki Müslümanların da Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Acı çeken, zulme ve her gün katliama uğrayan kardeşlerimizin de bir an önce huzura, güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum" dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle insanların komşuluk, akrabalık ve dostluk ilişkilerinde aralarına mesafeler girdiğini de hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Millet olarak her zamankinden daha fazla gönül birliğine, kalp birliğine, dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz" diyerek toplumsal yakınlaşma ve dayanışma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde kamuoyunda "yumuşama" olarak nitelenen adımlara da dikkat çekerek "Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İnşallah, hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan son olarak geçen hafta CHP Genel Merkezine giderek, 31 Mart yerel seçimlerinden başarıyla çıkan ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile biraya gelmişti. İki parti lideri, ülkeyi meşgul eden siyasi ve ekonomik konularda karşılıklı talep ve beklentilerini dile getirmişti.

Kurban Bayramı sonrasında da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin ekonomi kurmaylarının biraraya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan son olarak geçen hafta CHP Genel Merkezine giderek, 31 Mart yerel seçimlerinden başarıyla çıkan ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti Fotoğraf: CHP

Erdoğan: Ekonomi programımız meyvelerini veriyor

Cumhurbaşkanı, "Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde üst üste üç seçim yaşadık. Bu seçimlerin hepsinden de demokrasimiz güçlenerek çıktı. Hükûmet olarak önümüzde dört yıllık icraat dönemi bulunuyor" diye vurguladı.

Son günlerde Cumhuriyet İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı ve "AKP ile anlaşmazlık yaşandığı" ve Bahçeli'nin geçmişte de olduğu gibi "erken seçim talep edebilir" şeklinde yorumlara neden olan açıklamaları dikkat çekmişti. Bayram mesajındaki 2028'e kadar icraat vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde şimdilik bir erken seçim planı olmadığına işaret ediyor.

Enflasyona da değindi

2023'teki seçimlerin ardından Maliye Bakanlığı'nı devralan Mehmet Şimşek'in reel ekonomik politikaya dönmesi ve alınan sıkı tedbirlere rağmen düşmeyen enflasyon konusuna da değinen Cumhurbaşkanı, bu konuda yılın ikinci yarısında olumlu gelişemeler yaşanacağı yönündeki sözlerini tekrarladı. Erdoğan, "Aşımıza, işimize, ekmeğimize ortak olan enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik. Ekonomi programımız üretim, istihdam ve ihracat tarafında meyvelerini veriyor. Enflasyonda da yılın ikinci yarısından itibaren inşallah daha güzel neticeler alacağız" dedi.

Mesajında terörle mücadeleye de değinen Erdoğan, "Terörle mücadele konusunda elde ettiğimiz tarihî kazanımlarımızdan taviz vermemiz asla söz konusu değildir. 40 yıldır milletimizin kanını ve kaynaklarını sülük gibi emen bölücü terör belasına son verinceye kadar operasyonlarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

AKP lideri Erdoğan'ın CHP lideri Özel ile görüşmesinde seçilmiş belediyelere kayyum atanması konusunun gündeme geldiği, Erdoğan'ın, "Terörle iltisaklı belediye başkanlarının yerlerine kayyum atanması konusunda hangi partiden olursa olsun millete hizmet eden her belediye başkanına destek vermeye devam edeceklerini" söylediği açıklanmıştı.

Gazze mesajı

Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında Gazze'ye de değinerek, "İsrail’in, 7 Ekim'den beri Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım politikası karşısında dik duruşumuzu sürdürüyoruz. Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların miktarı 55 bin tonu aştı. İsrail ile olan tüm ticari işlemleri durdurduk. Uluslararası Adalet Divanı’ndaki soykırım davasına müdahil olma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

DW / ETO,ET

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