Erdoğan'ın BAE ziyareti başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi bir ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gitti. Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Birleşik Arap Emirlikleri'ni son olarak başbakan olduğum dönemde 2013 yılında ziyaret etmiştim. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın kasım ayında Ankara'daki temaslarıyla birlikte ilişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Aralık ayında Dışişleri Bakanımız, ocak ayında Meclis Başkanımız emirlikleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretimle yakaladığımız ivmeyi geliştirmeyi, ilişkilerimizin yeniden hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz. Kuruluşunun 50. yılını idrak eden Birleşik Arap Emirlikleri'yle dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yeni 50 yılına şekil verecek adımları ziyaretim sırasında beraberce atacağız" dedi.

İlişkilerin bölgesel barış açısından da önem taşıdığını belirten Erdoğan, "Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin diyalog ve iş birliği tüm bölgemizin barış ve istikrarı bakımından önem taşıyor. Körfez bölgesindeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ayrıntılı şekilde ele alacağız" ifadelerini kullandı.

13 anlaşma imzalandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'deki dinamik yatırım ortamına büyük katkılar sağladığını ifade eden Erdoğan, "İki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı yapısı esasen mevcut rakamların çok daha ötesinde bir potansiyele işaret ediyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir" diye konuştu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, resmi ziyarette iki ülke arasında yatırım, ticaret, savunma, ulaştırma, tarım, sağlık alanlarını kapsayan 13 anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi

BAE: Ziyaret olumlu bir sayfa açacak

Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacmi 2021'in ilk yarısında 7,2 milyar dolara ulaştı. BAE de yeni pazarlara açılan bir rota olarak gördüğü Türkiye ile ticaretini iki hatta üç katına çıkarmayı hedefliyor. Erdoğan'ın ziyareti öncesi Twitter hesabından açıklama yapan BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, "Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye'ye ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açacak" ifadelerini kullandı.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan Türkiye ile normalleşme kapsamında geçen yıl kasım ayında Ankara'ya bir ziyaret düzenlemişti. Ziyarette enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarını kapsayan dokuz yatırım anlaşması imzalanmıştı.

Türkiye-BAE ilişkileri, BAE'nin Mısır'daki askeri darbeye destek vermesi sonrası durma noktasına gelmişti. BAE ve Türkiye arasında bölgesel gelişmelerle ilgili nüfuz mücadelesi, Libya iç savaşı sırasında da ortaya çımıştı. BAE, Mısır'la birlikte Libya'da General Halife Hafter yanlılarını desteklerken, Türkiye Trablus merkezli Ulusal Mutabakat hükümetine arka çıktı. Türkiye, BAE'yi Yemen'deki pozisyonu ve İsrail ile diplomatik ilişkileri başlatması nedeniyle de eleştiriyor.

Bölgesel gelişmeler nedeniyle iki ülke arasında yaşanan sorunlara, geçen yaz organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in BAE'de ikamet etmeye başlaması da eklendi. Peker, BAE'nin talebiyle YouTube'da yayınladığı videolara son vermişti.

AFP,DHA/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe