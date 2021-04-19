Erdoğan'ın avukatından istinaf başvurusu

Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davada ayrı ayrı beraat kararı veren Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararını açıklamasının ardından, duruşma savcısı ve Erdoğan'ın avukatı istinaf başvurusu yaptı.

Duruşma savcısı ile Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, beraat kararının yasaya ve usule aykırı olduğunu, Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunulmasından dolayı sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğini savundu.

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından istinaf başvurusu yapan duruşma savcısı Gökhan Bakaner "Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunulmasından dolayı sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken beraat kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup istinafen kaldırılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel de beraat kararına itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Avukat Özel'in dilekçesinde mahkemece verilen kararın usul ve yasaya aykırı olup sanıkların suç işleme kastıyla gerçekleştirdikleri eylemleri nedeniyle iddianame kapsamında cezalandırılmaları gerektiği belirtildi.

"Cumhurbaşkanına husumet duyuyorlar"

Dilekçede "Her ne kadar yerel mahkeme söylemlerinin 'İfade özgürlüğü çerçevesinde kalan somut bir fiil isnadı veya sövme içermeyen eleştiriler' olarak değerlendirilmiş olsa da sanıkların etki alanı, tanınırlıkları, söylemlerindeki hukuka aykırı eylemlere yönelik teşvik edici ifadeleri bütün olarak ele alındığında isnat edilen suçların yasal unsurlarının oluştuğu anlaşılmaktadır" denildi.

Dilekçede sanıkların "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a husumet duyduğu, söz konusu yayında Cumhurbaşkanının hedef tahtası haline getirilerek belli bir kitlenin husumetine maruz bırakıdığı" öne sürüldü.

Mahkemenin gerekçeli kararı

Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, sanık Müjdat Gezen'in sarf ettiği sözler incelendiğinde Cumhurbaşkanı'na yönelik somut bir fiil isnadı olmadığı gibi, sövmek fiilinin de sanığın sözlerinde bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi. Gerekçeli kararda sanıkların üzerine atılı 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunun maddi unsurunun somut olayda gerçekleşmemesi nedeniyle sanık Müjdat Gezen 'in beraat ettiği ifade edildi.

"Faşist" kelimesi hakaret değil ağır eleştiri

Metin Akpınar'ın televizyon programında söylediği sözlerin incelendiği belirtilen gerekçeli kararda "Sanığın Cumhurbaşkanı'na yönelik somut bir fiil isnadı olmadığı gibi sövmek fiilinin de sanığın sözlerinde bulunmadığı, sanığın sözlerinde doğrudan Cumhurbaşkanı'nın isminin geçmediği ancak lider demek suretiyle Cumhurbaşkanını kast ettiği kabul edilse bile faşizm kelimesinin de ağır eleştiri olup hakaret suçuna sübut vermediği anlaşılmış, sanığın üzerine atılı Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun maddi unsurlarının somut olayda gerçekleşmemesi nedeniyle sanığın atılı suçtan CMK 223/2-a maddesi uyarınca beraatine karar verilmiştir" denildi.

DHA/BK,TY

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