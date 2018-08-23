Erdoğan'ın Almanya'da Türklere seslenmek istediği iddia edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretinde, burada yaşayan Türkiye kökenli topluma da bir konuşma yapmak istediği iddia edildi.

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) iddiasına göre Erdoğan Berlin ya da Köln'de Türklere seslenmeyi planlıyor. Ajans, haberi Almanya ziyaretiyle ilgili bilgi sahibi olduğunu söylediği bir kaynağa dayandırdı. Kaynakla ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmeyen haberde, Türk yetkililerin Erdoğan'ın Köln'de konuşma yapabileceği mekan arayışında olduğu belirtildi. Başkent Berlin'de de muhtemel mekanların araştırıldığı iddia edildi.

Ancak Erdoğan ve diğer Türk hükümeti yetkililerinin Almanya'da kamuya açık konuşma yapması sorun olduğu için bu kez farklı bir formül düşünüldüğü belirtildi. Buna göre Erdoğan'ın, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile birlikte bir tartışma etkinliğine katılmasının, Türkiye toplumu temsilcilerinin de bu programda yer almasının planlandığı iddia edildi.

Erdoğan başta olmak üzere, Türk hükümeti yetkililerinin Almanya'da konuşma yapması ülkede 2016'dan bu yana tartışma konusu. 2016'da Almanya'da yaşayan Türkler tarafından Köln'de düzenlenen ve 40 bin kişinin toplandığı bir etkinlikte Erdoğan'ın video konferans yoluyla konuşma yapmasına yüksek mahkeme izin vermemişti. Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde de Türkiye'den bakan ve AKP yetkililerinin seçim etkinliklerine katılmasına müsade edilmemişti.

dpa/GY,JD

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