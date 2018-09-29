Erdoğan'ın Almanya ziyaretleri

1-3 Eylül 2003, Berlin: Recep Tayyip Erdoğan başbakan sıfatıyla Almanya’ya yaptığı ilk resmi ziyarette dönemin Başbakanı Gerhard Schröder tarafından askeri törenle karşılandı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Schröder, Erdoğan’a Türkiye'nin AB üyeliği sürecine destek sözü verdi. Başbakan Erdoğan, o dönemde muhalefette olan ve Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine karşı bir tutum izleyen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri Angela Merkel ile de görüştü.

9-10 Ocak 2004, Berlin: Başbakan Erdoğan, Uluslararası Bertelsmann Forumu’na katıldı, siyasi temaslarda bulundu, Türk iş insanları ile biraraya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan ve Gerhard Schröder

27 Nisan 2004, Köln: Başbakan Erdoğan, Alman mevkîdaşı Schröder ile birlikte Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın açılışını yaptı. Erdoğan, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlilere de hitap etti.

3 Ekim 2004, Berlin: “Yılın Avrupalısı” dalında “Quadriga” ödülüne layık görülen Erdoğan ödül törenine katıldı. Almanya Başbakanı Schröder, törende yaptığı konuşmada Erdoğan’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği reform sürecinden övgüyle söz etti.

26-27 Ekim 2004, Berlin: Başbakan Erdoğan, Almanya Başbakanı Schröder’in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'dan da Türkiye'nin AB sürecine destek sözü aldı.

6 Kasım 2005, Köln: Başbakan Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) Avrupa merkezinin açılışını yaptı. Temmuz 2018'de ise adını Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) olarak değiştiren UETD'nin Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlendiği açıklandı.

25-26 Mayıs 2006, Berlin: Erdoğan, Başbakan Angela Merkel ile birlikte 2'inci Türk-Alman Ekonomi Kongresi'ne katıldı. Muhalefette iken Türkiye ile AB ilişkilerinde "imtiyazlı ortaklıktan” yana bir tutum izleyen Merkel, Alman hükümeti olarak Türkiye'nin AB ile müzakere sürecini ucu açık olarak destekleyeceklerini söylemekle yetindi. Erdoğan, ayrıca Almanya'da yaşayan Türklere hitaben bir konuşma yaptı.

Türkiye Başbakanı Erdoğan ve Alman mevkîdaşı Merkel

15-16 Nisan 2007, Hannover: Başbakan Erdoğan, Alman mevkîdaşı Merkel ile birlikte Türkiye'nin partner ülke olduğu sanayi fuarı Hannover Fuarı'nın açılışını yaptı. Erdoğan'ın programında Türkiye kökenlilere yönelik bir konuşma da vardı.

7-10 Şubat 2008, Berlin, Köln, Ludwigshafen, Münih: Başbakan Erdoğan, Berlin'deki siyasi temaslarının ardından Münih Güvenlik Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı. Ludwigshafen'da çıkan yangında ölen 9 Türk'ün ailelerini ziyaret etti. Erdoğan'ın Köln'de yaklaşık 20 bin Türkiye kökenliye seslendiği konuşmasında "asimilasyon bir insanlık suçudur” şeklindeki sözleri Almanya'da aylarca tartışıldı.

18-19 Nisan 2009, Hannover: Başbakan Erdoğan, Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder'in doğum günü davetine katıldı.

8-9 Ekim 2010, Berlin: Erdoğan ve Merkel'in bu görüşmesinde öne çıkan konular Almanya'da yaşayan Türklerin topluma uyumu ile Türkiye'nin AB süreci oldu. Erdoğan ve Merkel, ayrıca Almanya ile Türkiye arasında oynanan Avrupa Kupası eleme maçını birlikte izledi.

Erdoğan ve Merkel, Almanya-Türkiye maçını Berlin'de birlikte izlemişti

27 Şubat-1 Mart 2011, Düsseldorf, Hannover: Erdoğan'ın Düsseldorf'da Almanya'da yaşayan Türklere yönelik konuşmasında "Türk çocukları önce Türkçe öğrensin” sözleri Almanya'da tartışma yarattı. Erdoğan ile Merkel ile birlikte Hannover'de uluslararası bilişim fuarı CeBIT'in açılışını yaptı.

1-2 Kasım 2011, Berlin: Erdoğan, Türkiye ile Almanya arasındaki göçün 50'inci yıldönümü kutlamalarına katıldı. Erdoğan, bunların yanı sıra Almanya'da yaşayan Türklere hitaben bir konuşma yaptı.

30-31 Ekim 2012, Berlin: Erdoğan, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılış töreninde bir konuşma yaptı. Başbakan Merkel ile de görüşen Erdoğan'ın bu ziyaretinde, iki ülke arasında stratejik diyalog mekanizması oluşturulması kararı alındı.

3-4 Şubat 2014, Berlin: Erdoğan, bu son resmi ziyaretinde AB ile müzakere sürecinde Almanya'nın desteğini istedi. "Müzakerelerin ucu açık olarak yürütüldüğünü” vurgulayan Merkel tereddütünü ortaya koydu. Erdoğan bu ziyaretinde de binlerce Türk'ün dinlediği bir konuşma yaptı.

24 Mayıs 2014, Köln: Başbakan Erdoğan, UETD'nin 10'uncu kuruluş yıldönümü için düzenlenen törene katıldı. Kendisine destek veren yaklaşık 15 bin Almanyalı Türk'e hitap eden Erdoğan'ın bu konuşmasına salonun dışındaki protesto gösterileri eşlik etti. Konuşma, Almanya'da tepki ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karlsruhe'de yaklaşık 14 bin Türkiye kökenliye hitap etti

10 Mayıs 2015, Karlsruhe: Cumhurbaşkanı Erdoğan, UETD'nin düzenlediği "Gençlik Buluşması'na” katıldı. Yaklaşık 14 bin Türk Erdoğan'ı dinlemeye geldi. Türkiye'deki 7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesinde seçim kampanyası olarak nitelendirilen konuşma, Almanya'da tepki ile karşılandı.

6-8 Temmuz 2017, Hamburg: Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları, Türk hükümet yetkililerinin Almanya'daki seçim etkinliklerinin iptal edilmesi, Erdoğan'ın Merkel'e yönelik "Nazi uygulamaları” benzetmeleri ile ilişkilerin gerildiği bir dönemde Erdoğan'ın Hamburg'da Türklere hitaben konuşma yapmasına izin verilmedi.

Jülide Danışman

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