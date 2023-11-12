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Erdoğan'ın Almanya ziyareti
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Haberler
12.11.2023
12 Kasım 2023
Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde DİTİB tartışması
12.11.2023
12 Kasım 2023
Erdoğan'dan AYM'nin yapısında değişiklik mesajı
11.11.2023
11 Kasım 2023
Riyad'daki Gazze zirvesinden "savaşı durdurun" çağrısı
10.11.2023
10 Kasım 2023
Özel'den Erdoğan'a "darbecilik" suçlaması
10.11.2023
10 Kasım 2023
Almanya'da her iki kişiden biri "Erdoğan gelmesin" diyor
10.11.2023
10 Kasım 2023
Erdoğan: AYM yanlışları arka arkaya yapar hale geldi
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Güncel Konular
Filistin'i kimler devlet olarak tanıyor?
Filistin'i kimler devlet olarak tanıyor?
Filistin'in devlet olarak tanınması on yıllardır tartışılan bir konu. Peki neden?
Politika
11.11.2023
11 Kasım 2023
Scholz Erdoğan'ı akşam yemeğinde ağırlayacak
Scholz Erdoğan'ı akşam yemeğinde ağırlayacak
Scholz'un 17 Kasım'da akşam yemeğinde ağırlayacağı Erdoğan, Steinmeier tarafından da kabul edilecek.
Politika
10.11.2023
10 Kasım 2023
Erdoğan'ı Almanya'da nasıl bir Türkiye politikası bekliyor?
Erdoğan'ı Almanya'da nasıl bir Türkiye politikası bekliyor?
Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanan Almanya'nın Türkiye'ye karşı izlediği yeni strateji nasıl? Değer Akal'ın haberi.
Politika
07.11.2023
7 Kasım 2023
Almanya'da "Erdoğan gelmesin" tartışması
Almanya'da "Erdoğan gelmesin" tartışması
Erdoğan'ın Hamas ve İsrail'le ilgili açıklamaları Almanya'da yoğun tartışmaya neden oldu.
Politika
02.11.2023
2 Kasım 2023
Ankara'da Antony Blinken'ın ziyareti bekleniyor
Ankara'da Antony Blinken'ın ziyareti bekleniyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın hafta sonu Ankara'ya gelme ihtimali var.
Politika
02.11.2023
2 Kasım 2023
Rapor: Erdoğan ve ailesine yönelik haberler engelleniyor
Rapor: Erdoğan ve ailesine yönelik haberler engelleniyor
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin 2022 raporunda Türkiye'deki internet sansürü ortaya koyuldu.
Teknoloji
31.10.2023
31 Ekim 2023
04:03 dak.
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DW'nin Önerileri
Türkiye-İsrail normalleşmesinde ipler kopma noktasında
Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştiri dozunu artırması, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini zora soktu.
Politika
31.10.2023
31 Ekim 2023
Türkiye'yi yeni yüzyılda hangi sınamalar bekliyor?
DW Türkçe'ye konuşan uzmanlar yeni bir yüzyıla adım atan Türkiye'ye ayna tutarken ufuktaki sınamalara dikkat çekti.
Politika
30.10.2023
30 Ekim 2023
Cumhuriyet'i 100. yaşında bekleyen tehlike: Otoriterleşme
Cumhuriyet'in 100. yaşında siyaset bilimciler demokrasinin otoriterleşme tehdidi ile karşı karşı olduğunu söylüyor.
Politika
29.10.2023
29 Ekim 2023
100. yıl: Türkiye'de laiklik nasıl değişti?
Alman uzman Dressler laikliğin şekil değiştirdiğini, AKP'nin dayattığı siyasi dindarlığa da direnç olduğunu düşünüyor.
Politika
28.10.2023
28 Ekim 2023
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Almanya'dan üst düzey konuk
Erdoğan'ın 17-18 Kasım'da Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesi Alman Ekonomi Bakanı Habeck Ankara'da temaslarda bulundu.
Politika
27.10.2023
27 Ekim 2023
Hakan Fidan'ın "manifestosu" nasıl yankı buldu?
Batılı uzmanlar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "dış politika manifestosunu" DW Türkçe'ye değerlendirdi.
Politika
10.10.2023
10 Ekim 2023