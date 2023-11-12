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Erdoğan'ın Almanya ziyareti

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Haberler

12 Kasım 2023

Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde DİTİB tartışması

12 Kasım 2023

Erdoğan'dan AYM'nin yapısında değişiklik mesajı

11 Kasım 2023

Riyad'daki Gazze zirvesinden "savaşı durdurun" çağrısı

10 Kasım 2023

Özel'den Erdoğan'a "darbecilik" suçlaması

10 Kasım 2023

Almanya'da her iki kişiden biri "Erdoğan gelmesin" diyor

10 Kasım 2023

Erdoğan: AYM yanlışları arka arkaya yapar hale geldi

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Güncel Konular

Filistin'i kimler devlet olarak tanıyor?

Filistin'i kimler devlet olarak tanıyor?

Filistin'in devlet olarak tanınması on yıllardır tartışılan bir konu. Peki neden?
Politika11 Kasım 2023
Olaf Scholz ve Recep Tayyip Erdoğan

Scholz Erdoğan'ı akşam yemeğinde ağırlayacak

Scholz Erdoğan'ı akşam yemeğinde ağırlayacak

Scholz'un 17 Kasım'da akşam yemeğinde ağırlayacağı Erdoğan, Steinmeier tarafından da kabul edilecek.
Politika10 Kasım 2023
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el sıkışırken.

Erdoğan'ı Almanya'da nasıl bir Türkiye politikası bekliyor?

Erdoğan'ı Almanya'da nasıl bir Türkiye politikası bekliyor?

Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanan Almanya'nın Türkiye'ye karşı izlediği yeni strateji nasıl? Değer Akal'ın haberi.
Politika7 Kasım 2023
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin Mitingi'nde

Almanya'da "Erdoğan gelmesin" tartışması

Almanya'da "Erdoğan gelmesin" tartışması

Erdoğan'ın Hamas ve İsrail'le ilgili açıklamaları Almanya'da yoğun tartışmaya neden oldu.
Politika2 Kasım 2023
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Ankara'da Antony Blinken'ın ziyareti bekleniyor

Ankara'da Antony Blinken'ın ziyareti bekleniyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın hafta sonu Ankara'ya gelme ihtimali var.
Politika2 Kasım 2023
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Rapor: Erdoğan ve ailesine yönelik haberler engelleniyor

Rapor: Erdoğan ve ailesine yönelik haberler engelleniyor

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin 2022 raporunda Türkiye'deki internet sansürü ortaya koyuldu.
Teknoloji31 Ekim 202304:03 dak.
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DW'nin Önerileri

Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme adımları zora girdi

Türkiye-İsrail normalleşmesinde ipler kopma noktasında

Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştiri dozunu artırması, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini zora soktu.
Politika31 Ekim 2023
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir

Türkiye'yi yeni yüzyılda hangi sınamalar bekliyor?

DW Türkçe'ye konuşan uzmanlar yeni bir yüzyıla adım atan Türkiye'ye ayna tutarken ufuktaki sınamalara dikkat çekti.
Politika30 Ekim 2023
Mustafa Kemal Atatürk, Türk Bayrağı ve Recep Tayyip Erdoğan posterleri önünde yürüyen Deniz Kuvvetleri Bandosu

Cumhuriyet'i 100. yaşında bekleyen tehlike: Otoriterleşme

Cumhuriyet'in 100. yaşında siyaset bilimciler demokrasinin otoriterleşme tehdidi ile karşı karşı olduğunu söylüyor.
Politika29 Ekim 2023
Gün batımında Ayasofya silüeti - (26.10.2022)

100. yıl: Türkiye'de laiklik nasıl değişti?

Alman uzman Dressler laikliğin şekil değiştirdiğini, AKP'nin dayattığı siyasi dindarlığa da direnç olduğunu düşünüyor.
Politika28 Ekim 2023
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Almanya'dan üst düzey konuk

Erdoğan'ın 17-18 Kasım'da Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesi Alman Ekonomi Bakanı Habeck Ankara'da temaslarda bulundu.
Politika27 Ekim 2023
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Hakan Fidan'ın "manifestosu" nasıl yankı buldu?

Batılı uzmanlar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "dış politika manifestosunu" DW Türkçe'ye değerlendirdi.
Politika10 Ekim 2023