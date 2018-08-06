 Erdoğan′ın Almanya ziyareti 28-29 Eylül′de | ALMANYA | DW | 07.08.2018

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ALMANYA

Erdoğan'ın Almanya ziyareti 28-29 Eylül'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti gerçekleştireceği açıklandı.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti düzenleyeceği duyuruldu.

Almanya Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın ziyaret sırasında Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geleceğini açıkladı.

Erdoğan'ın 28 Eylül'de Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacağı, ardından da onuruna verilecek akşam yemeğine katılacağı açıklandı. Açıklamada, Erdoğan ve Merkel arasındaki görüşmelerin gündemi konusunda Türk tarafıyla "yakın istişare" içinde olunduğu belirtildi.

Davet tartışma yaratmıştı

Steinmeier, Türkiye'de 24 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Erdoğan'ı Almanya'ya davet etmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da ziyaretle ilgili açıklamasında, Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları gibi tartışmalı konuların da ele alınacağını belirtmişti. 

Erdoğan'ın ziyareti Alman siyasiler arasında tartışmalara yol açıyor. Yeşiller Partili Cem Özdemir, "Erdoğan'ın demokratik bir ülkeden normal bir devlet başkanı olmadığını ve bu şekilde karşılanmaması gerektiğini" savunmuştu. Almanya Kürt Toplumu derneği de Erdoğan'ın ziyaretini Brandenburg Kapısı'nın önünde protesto edeceğini duyurmuştu.

Almanya'daki tartışmaların ardından Die Welt gazetesi Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili bir kamuoyu araştırması yayımlamıştı. Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya gelmesine karşı olduğunu dile getirmişti. 

DW,dpa,rtr/CÖ,HS
© Deutsche Welle Türkçe

 

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