Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde DİTİB tartışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Kasım günü Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesinde Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) yönelik eleştirilerin dozu artıyor.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'da Türkiye'den bağımsız dini yapılara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Özdemir, Almanya'daki İslami kuruluşlar konusunda "Değerlerimize bağlı ve anayasa zemininde sağlam bir şekilde duran bir İslam'ın uygulanabileceği, bağımsız ve Ankara ile bağı bulunmayan yapılara ihtiyacımız var" dedi. Özdemir, Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'na tabi olan ve Yahudiler ile İsrail devletini "kötü görenlere" karşı Almanya'da "yanlış bir hoşgörü" gösterilmemesi gerektiğini ifade etti.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir Fotoğraf: Nadja Wohlleben/REUTERS

Schleswig-Holstein eyaletinin Eğitim Bakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Yahudi Forumu'nun sözcüsü olan Karin Prien ise Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Almanya'nın yurt dışından yönetilen ve Almanya'daki yasalar ile kuralları tanımayan dini temsilciliklere ihtiyacının olmadığını ifade etti. Prien aynı zamanda Almanya'da bir kurumun devlet tarafından muhatap alınması için o kurumun İsrail devletinin var olma hakkına bağlılığını ortaya koymasının "zorunlu bir ön koşul" olması gerektiğini belirtti.

Hür Demokrat Parti'nin (FDP) dini politikalar konusundaki sözcüsü Sandra Bubendorfer-Licht ise Welt am Sonntag'a yaptığı açıklamada, din dersleri konusunda okullar ile DİTİB arasında varılan iş birliklerinin "derhal son bulması" gerektiğini kaydetti. Yurt dışından gelen etkilere bağımlılığın azaltılması gerektiğini ifade eden Bubendorfer-Licht, "Bu nedenle imamların Almanya'da eğitimine artık hız verilmeli ve değerlerimize uygun Avrupa tarzı bir İslam'ı hayata geçirmeliyiz" dedi.

DİTİB'e bağlı Köln'deki merkez camii Fotoğraf: picture alliance / Geisler-Fotopress

Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ekim ayının ortasında yaptığı bir açıklamada, "İsrail'in Filistin üzerinde yapmış olduğu katliam, soykırım dünyanın gözü önünde yapılıyor. Ne yazık ki insan olduğunu söyleyen bazı kimseler, ülkeler de bunu destekliyor" diye konuşmuştu. Almanya'da DİTİB çatı örgütüne bağlı olarak çalışan 1000 kadar imam Türkiye'deki Diyanet tarafından atanıyor.

Sofuoğlu: Erdoğan'ın ziyaretine tepkiler olacaktır

Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu ise Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) haber sitesine yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretine toplumdan sert tepkiler gelebileceğini söyledi. Sofuoğlu, "Hamas ve diğer konulardaki açıklamalarına karşı tepkiler olacaktır. Gösteriler olabileceğini tahmin ediyorum" dedi.

Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Michael Roth ise Erdoğan'ın "kışkırtıcı, hakaretamiz ve popülist" davranışlarıyla Türkiye'nin Avrupa ve Ortadoğu arasında bir köprü olarak taşıdığı önemin hakkını vermediği için ülkesine ciddi zarar verdiğini söyledi. Roth, "Son olarak İsrail'e yönelik çirkin ve kötü şöhretli söylemleri ve Hamas terörünü savunması, son derece tehlikeli bir çatışmanın ateşini bir kez daha körükledi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekim sonunda yaptığı açıklamada Hamas'ın bir terör örgütü olmadığını, "topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu" olduğunu ifade etmişti. 7 Ekim'de İsrail'e saldırılar düzenleyerek 1200 kadar insanı öldüren ve 240 kadar kişiyi de rehin alan Hamas, Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından terör örgütü olarak nitelendiriliyor. Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail "savaşta olduğunu" ifade ederek Hamas'a yönelik Gazze Şeridi'nde saldırılar düzenliyor. Çatışmalarda şu ana kadar Gazze tarafında, yüzde 40'ı çocuk olmak üzere en az 11 bin kişinin öldüğü bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından akşam yemeğinde ağırlanacak Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

17 Kasım'da Almanya'yı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından akşam yemeğinde ağırlanacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından da kabul edilecek.

KNA, DW / DÇÜ, JD

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