Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesi Eurofighter tartışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Berlin'e yapacağı ziyaret öncesinde Alman siyasetçilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Federal Meclis Başkan Yardımcısı, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Aydan Özoğuz kamu radyosu RBB'ye verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin Ortadoğu'daki çatışmaların dindirilmesi için önemli olduğunu söyledi. Özoğuz, Erdoğan'ın "tartışmasız" Hamas'la iletişiminin olduğunu ve yatıştırıcı bir etki yaratabileceğini ifade etti. Almanya ve Türkiye arasında bu konudaki "ciddi farklılıklara" rağmen mevcut çatışma ortamında görüşmeler yürütülmesinin bu nedenle önemli olduğunu belirten Özoğuz, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasında sergilediği çabalara atıfta bulundu. Özoğuz, Türkiye'nin arabulucuk konusunda "potansiyelinin çok altında kalmasına" rağmen, herkese yardım eden bir sonucun ortaya çıktığını ifade etti. Özoğuz ayrıca Türkiye'nin Avrupa mülteci politikasında merkezi bir rol oynadığını da hatırlattı.

Aydan Özoğuz Fotoğraf: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Max Lucks'dan silah ihracatı uyarısı

Yeşiller partili, Federal Alman Meclisi'ndeki Türk-Alman Parlamenter Grubu'nun Başkanı Max Lucks ise Fransız Haber Ajansı'na (AFP) verdiği demeçte, Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle Almanya'nın Türkiye'ye yaptığı silah ihracatının incelenmesi gerektiğini söyledi. Lucks, "Türkiye'ye silah ihracatının yapılıp yapılmayacağını yapılacaksa neyin yapılacağını sorgulamamız gerekiyor" dedi.

Yeşiller partili, Federal Alman Meclisi'ndeki Türk-Alman Parlamenter Grubu'nun Başkanı Max Lucks Fotoğraf: Max Lucks

Yeşiller partili siyasetçi Erdoğan'la görüşecek olan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'e de seslenerek, "Başbakan Scholz Erdoğan'a, Hamas'la ilgili açıklamalarından net bir biçimde uzaklaşmaması halinde bu durumun Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin Hermes garantilerini de etkileyeceğini açıkça ifade etmek zorundadır" ifadesini kullandı.

Lucks ayrıca, "Başbakan Scholz, Erdoğan'dan Türkiye kökenli vatandaşlarımızı Yahudi vatandaşlarımıza ve demokratik hukuk devletimize karşı dezenformasyonla tahrik etmemesini de istemeli" dedi.

Erdoğan'ın Hamas'ı "kurtuluş ve mücahitler grubu" diye nitelendirmesi ve İsrail'e yönelik "terör devleti" ifadesini kullanması Almanya'da tepkilere neden olmuştu.

Görüşmede Eurofighter talebi gündeme gelecek mi?

Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında önce Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelmesi, ardından da Başbakan Olaf Scholz tarafından akşam yemeğinde ağırlanması öngörülüyor. Görüşmelerin gündeminde, İsrail-Hamas savaşı ile Ortadoğu'da tırmanan gerilim, Ukrayna savaşı, İsveç'in NATO'ya üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması, AB-Türkiye ilişkileri, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve düzensiz göçle mücadele yer alması bekleniyor. Bunun yanı sıra Eurofighter savaş uçaklarının da gündeme geleceği iddia edildi.

Bloomberg dün Türk yetkililere dayandırarak verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyaretinde Başbakan Scholz'dan eskiyen hava kuvvetlerini yenilemek için ihtiyaç duyulan Eurofighter'ların satışı önündeki engelin kaldırılmasını talep edeceğini duyurdu. Haberde Alman yetkililerin Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler, Suriye'de PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen askeri operasyonlar ve İsveç'in NATO üyeliğinin onaylamasının TBMM'de gecikmesi gibi nedenlerle Eurofighter'ların satışına sıcak bakmadığı bilgisine yer verildi. Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın konsorsiyum halinde ürettiği Eurofighter'ların alımı için bu dört ülkenin de izin vermesi gerekiyor. Bloomberg'in haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i "terör devleti" diye nitelendirip, Hamas'a sahip çıkan açıklamalarının kaygıları arttığı belirtildi.

Savunma Bakanı Yaşar Güler: Almanya'yı razı etmeye çalışıyorlar

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de dün TBMM'de Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 2024 yılı bütçe görüşmeleri sonunda yaptığı açıklamada, "Eurofighter Typhoon" tedarikine dair çalışmaların devam ettiğini, İngiltere ve İspanya'nın "evet" dediğini belirttti. Güler, "Şimdi Almanya'yı razı etmek için çalışıyorlar. Onlar çalışıyorlar, biz çalışmıyoruz. Olursa oradan da 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz" dedi. Bakan Güler milli muharip uçağı KAAN'a ilişkin, "Bu yılın sonunda inşallah ilk uçuşunu yapacak" dedi.

Haluk Bayraktar'dan tepki

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise X platformu hesabından Bloomberg'in haberini paylaşarak, "Bu uçakları vermemeleri tıpkı kendi SİHA'larımızı geliştirmemize yol açtığı gibi ülkemizdeki savunma ekosisteminin hızla gelişmesi için de avantaj sağlayacak" ifadesini kullandı. Bayraktar, "Yenilikçi teknolojileri geliştiren bir ülke olmamız gelecekte çok daha güçlü bir noktaya ulaşmamıza olanak verecek. Bu nedenle projesini tamamen öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz Bayraktar #KIZILELMA'nın dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyor" dedi.

Ancak Eurofighter savaş uçakları konusundaki bu haber ve açıklamalar Almanya'da gündeme gelmedi. Alman siyasetçilerden konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, Alman medyasında da konu yer bulmadı.

KNA, AFP, DW / HT,JD

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