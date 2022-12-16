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Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
Politika

Erdoğan'ın Alman vekil hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine "lağım faresi" diyen Alman milletvekili Wolfgang Kubicki hakkında yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

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Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki (FDP) hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

Haftalık haber dergisi Spiegel'in haberine göre, Hildesheim Savcılığı hakaret ve iftira davası açılması istemiyle yapılan başvuruda soruşturmaya herhangi bir gerekçe olmadığına karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Mustafa Kaplan, Celle Başsavcılığı'na başvurarak karara itiraz etti.

Savcılığa göre ifade özgürlüğü ağır basıyor

Spiegel haberini Kasım ayı tarihli savcılık yazısına dayandırdı. Savcı, söz konusu yazıda "cezai bir suç işlendiğine dair yeterli olgusal emare bulunmadığı" gerekçesiyle kovuşturmaya son verdiğini ifade etti.

Savcı yazıda ayrıca ifade özgürlüğünün Erdoğan'ın "kişisel onur hakkından" daha ağır bastığını belirtti. Erdoğan'ın Türkiye devletinin başkanı olması bakımından özel bir pozisyona sahip olduğunu, "kişiliğiyle ilgili kabul edilebilir ifadelerin sınırlarının" özel kişilere göre çok daha geniş tutulması gerektiğini belirtti.

Savcı ayrıca "lağım faresi" nitelemesi "keskin ve aynı zamanda çok abartılı bir eleştiri" olsa da, ifadenin Erdoğan'ın rolünü tasvir etmek bakımından mülteci sorunu temasıyla "tarafsız bir bağı" olabileceğini ifade etti.

Tarafsız dinleyicilerin, bu nitelemeyi "lağım faresinin sürekli olarak gizli ve yer altında hiç kimseye görünmeden çalışan biri" olarak anlayabileceğini belirten Savcı, Kubicki'nin amacının Erdoğan'ı "sırf aşağılamak" olduğunun anlaşılamadığını kaydetti.

Hildesheim Savcılığı'na başvuru, Erdoğan'ın Köln'deki avukatı Mustafa Kaplan tarafından Eylül ayında yapılmıştı. Kaplan, Spiegel'e yaptığı açıklamada, Celle Başsavcılığı'na itirazda bulunduklarını söyledi. Hildesheim Savcılığı'nın kararını eleştiren Kaplan, "Bu kararda olayla ilgisiz mülahazaların, yani siyasi mülahazaların belirleyici olduğu açıktır" dedi.

Ne olmuştu?

FDP Milletvekili Wolfgang Kubicki Aşağı Saksonya eyalet seçimleri öncesinde düzenlenen bir etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "küçük lağım faresi" olarak nitelendirmiş, Erdoğan'ı mültecileri Batı'ya karşı bir baskı aracı olarak kullanmakla suçlamıştı.

Erdoğan, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle Alman milletvekili hakkında Hildesheim Savcılığı'na hakaret ve iftira davası açılması istemiyle Eylül ayında başvuruda bulunmuştu. Suç duyurusunda "lağım faresi" nitelemesiyle Erdoğan'ın "ahlaki açıdan gelişmemiş, aşağılanmış ve tiksinti uyandıran bir insan olduğu" şeklinde bir kanaat oluşturulmaya çalışıldığı ileri sürülmüştü.

DW / SSB, EC

 

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