  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
NATO - Türkiye İlişkileri
Türkiye ekonomisi
PolitikaAlmanya

Erdoğan'ın "AB şartı" Alman basınında: Ucuz şantaj denemesi

1 saat önce

Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine onay için AB şartını gündeme getirmesi Alman basınındaki yorumlarda ele alınıyor. Südkurier gazetesi, Erdoğan'ın talebini "ucuz bir şantaj denemesi" olarak değerlendiriyor.

https://p.dw.com/p/4ThJM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: Gabriel Bouys/AFP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine onay konusunda "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de İsveç'in de önünü açalım" şeklindeki sözleri Alman basınında da yankı buldu.

Konstanz'da yayımlanan Südkurier gazetesi Erdoğan'ın çıkışını "ucuz bir şantaj denemesi" olarak değerlendiriyor.

"Erdoğan'da bir şeyi kabul etmek gerekiyor. Zayıf olduğu durumlarda, onu harekete geçiren şeyin ne olduğunu belli ediyor. Ankara'daki iktidarın sahibi aylardır değişik gerekçelerle İsveç'in NATO üyeliğini bloke ediyor. Şimdi en sonunda kartlarını masaya açtı: Eğer AB Türkiye'ye kapılarını açarsa, o da buna karşılık İskandinavların yolunu açacak. En ucuzundan bir şantaj denemesi. Daha açık olamazdı. Avrupalılar için ise buna verilecek tek bir yanıt var: Hayır. Bu tür aday ülkeler, AB'yi bugün olduğu yere getirdi. Viktor Orban gibi her şeyi sürekli bloke edenler yeterince kötüyken, Erdoğan Birlik'e son darbe olur. Erdoğan'ın NATO'daki tavrı, oy birliği ilkesini, Putin'in tanklarına karşı bir ittifak güvencesi arayanların aleyhine ve kendi lehine nasıl düşüncesizce kullandığını gösteriyor. Batı'nın partnerleri değil, sadece düşmanları böyle davranır."

Pforzheimer Zeitung da aynı konuyu işliyor. 

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımı çok uzak olabilir. Ama Türk vatandaşları için vize serbestliğine ne oldu? Veya ekonomi ve enflasyon krizine saplanmış olan Türkiye'nin acilen ihtiyaç duyduğu AB'den yatırımlar ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan sonunda ne elde ederse etsin, bir pazar yerindeymiş gibi davranıyor. Burada söz konusu olan NATO'nun geleceği. Ancak sultan kararlı bir şekilde kendi yöntemini izliyor. İttifak bu tarihi adımı ertelemek zorunda kalacak. Zirvede, Finlandiya'nın ardından yeni bir üyeyi kabul edebilmek mümkün olmayacak."

Leipziger Volkszeitung ise Erdoğan'ın tutumunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işine yaradığını savunuyor.

"Erdoğan bu şekilde NATO'yu zayıflatıyor, bu da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işine yarıyor. Putin'in hedefi İttifak'ı bölmek. Bir NATO üyesinin hedefi buna karşı koymak olmalı, Putin'in amaçlarını teşvik etmek değil. Kaldı ki, Erdoğan NATO bağlamında, bir müttefik olan AB'den özel bir birlik talebinde bulunuyor. Sonuçta her AB üyesi NATO'da değil, her NATO ortağı Avrupa Birliği'nde değil…Erdoğan, AB üyelik müzakerelerinin niye rafa kaldırıldığını, bunun için geçerli nedenlerin bulunduğunu gayet iyi biliyor. AB, yıllardır Erdoğan hükümetinin ülkedeki negatif gelişmelerden vazgeçmesini talep ediyor, ancak demokrasi üzerindeki baskı sürüyor. Otoriter bir şekilde yönetilen Türkiye'nin AB'de yeri yok."

DW/JD, BK

 

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim? 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan'ın "AB şartı" Alman basınında: Ucuz şantaj denemesi

Politika1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei Ankara | Ulf Kristersson und Recep Tayyip Erdogan

İsveç'in NATO üyeliği için kritik hafta

İsveç'in NATO üyeliği için kritik hafta

Politika8 saat önce

Yalan haberlere neden inanıyoruz?

Yalan haberlere neden inanıyoruz?

Medya9 Temmuz 2023
Paso Severino rezervuarın kurumuş durumda

Uruguay'da kuraklık: İçme suyu tükeniyor

Uruguay'da kuraklık: İçme suyu tükeniyor

Doğa ve Çevre8 Temmuz 2023
Elde tutulan TL banknotları

Sendikalar: Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

Sendikalar: Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

Politika8 Temmuz 2023

Güneş kremi hakkında doğru sanılan 4 yanlış

Güneş kremi hakkında doğru sanılan 4 yanlış

Sağlık8 Temmuz 2023
Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve parti başkanı Erkan Baş, tutuklu bulunan Can Atalay'ın fotoğrafı ile TBMM sıralarında

Yargıtay Başsavcılığı: Can Atalay’ın dokunulmazlığı yok

Yargıtay Başsavcılığı: Can Atalay’ın dokunulmazlığı yok

Hukuk ve Adalet7 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön