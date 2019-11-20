"Erdoğan'ın önüne 'Dur tabelası' konulsun"

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği için çalışan bir avukatın Türkiye'de casusluk şüphesiyle tutuklanmasına tepkiler artıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın "Kabul edilemez" olarak değenlendirdiği olaya muhalefetteki Yeşiller'den de tepki geldi.

Yeşiller partisi meclis grubunun dış politika sözcüsü Omid Nouripour Perşembe günü Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, Yımaz S. adlı elçilik avukatının tutuklanmasını bir provokasyon olarak nitelendirdi.

Berlin'in Ankara'ya "gereken cevabı" vermesi gerektiğini kaydeden Nouripour, "Alman Büyükelçiliği'nin güvenilir gördüğü bir kişiyi tutuklamak, Ankara'nın fitilini ateşlediği provokasyonun bir sonraki aşamasıdır. Burada diplomatik teamüllerin yanı sıra Almanya'daki yürütme organının bizzat kendisi de ihlal edilmiş oluyor" dedi.

Yeşiller milletvekili Nouripour, Alman hükümetinin Ankara'ya tepkisini sert bir şekilde iletmesi gerektiğini belirterek, "Hükümet artık tepkisini açıkça dile getirmeli ve Erdoğan'ın önüne bir dur tabelası koymalıdır" diye konuştu.

Haftalık Spiegel dergisi avukat Yılmaz S.'nin eylül ayında gözaltına alındığını duyurdu. Haberde, avukatın görevinin Almanya'da iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşları hakkında bilgi toplamak olduğu belirtildi. Alman hükümetinin, avukatın tutuklanmasıyla birlikte hassas verilerin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eline geçmesinden kaygı duyduğu kaydedildi.

Habere göre, Alman hükümet çevrelerinde olay "aşırı hassas” olarak nitelendirildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı da avukatın tutuklanmasını kınayarak “anlaşılamaz” olarak değerlendirdi. Spiegel’in konuyla ilgili sorusuna yanıt veren bakanlık, avukatın yasalara uygun bir şekilde çalışarak açık bir şekilde bilgi topladığını ifade etti.

DW/TY,EC

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