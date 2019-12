Erdem Gül: Atlar halk sağlığı için itlaf edildi

İstanbul Büyükada'da faytona koşulan bazı atlarda Ruam hastalığının tespit edilmesi üzerine 81 at itlaf edildi. Adaya hayvan giriş çıkışlarını yasaklayan Adalar Kaymakamlığı karantina uygulamaya başladı. Büyükada'da itlaf edilen atlarla ilgili kaymakamlıktan gelen açıklamada, tespitin hayvanlara yapılan sağlık taramasında öğrenildiği belirtildi ve "At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Kaymakamlık tahlil sonuçları kesinleşmeyen atların ise işlemlerinin devam ettiğini, karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş-çıkışının durdurulduğunu duyurdu.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, itlafın halk sağlığını korumak amacıyla yapıldığını açıkladı. DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada olayla ilgili tüm çalışmalara Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte destek verdiklerini belirten Gül, konunun faytonculuk ile ilgili bir sorun olduğunu ve halk sağlığına zarar verilmeden halledilmeye çalışıldığını kaydetti.

Faytonlar kaldırılacak mı?

Faytonlar meselesinin adadaki "en zor, en hassas konu" olduğunu söyleyen Adalar Belediye Başkanı Gül, göreve geldikten sonra sivil toplum ve halk temsilcileriyle bir araya geldikleri bir ulaşım çalıştayı düzenlediklerini hatırlattı. "Adalar'da resmi ulaşım aracının fayton olamayacağına dair bir görüş birliği sağlandı" diyen Gül, şu anda teknik bir çalışma yürütüldüğünü, son aşamaya gelindiğini ve bahar gelmeden, bu sistemin değişeceğini açıkladı.

İnsanlara da bulaşabiliyor

Atların iflafı ve Büyükada'da karantina ilan edilmesi, kamoyunda endişeye yol açtı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seyyal Ak, tek tırnaklı at, katır, eşek gibi hayvanlarda görülen Ruam hastalığının insanlara da bulaşabileceğini ve özellikle hayvan bakıcılarının birinci derecede risk altında olduğunu vurguladı. Hayvanlarda akıntılar olduğunu ya da derilerinde apseler olduğunu belirten uzman, "Bunlar çevreyi kontamine ediyor. Diğer hayvanlar da kontamine olan sudan, yemden ya da yakın temastan bu şekilde Ruam olabiliyorlar" dedi. Prof. Dr. Ak, bu hastalığın önlenmesi için adalardaki hayvanların tek tek kontrol edilmesi ve sınırlardan kaçak hayvan girişinin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Hayvan hakları aktivistleri atların öldürülmesine tepkili

Öte yandan Büyükada'da faytona koşulan atların 81’inde Ruam hastalığının tespit edilip öldürülmesinin ardından 347 hayvan hakları, çevre ve doğa derneği ile topluluğu ortak imzalı bir basın açıklaması yayımladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binası önünde toplanan aktivistler, hastalığın tespiti için izlenen yöntemin belirsizliğine ve sürecin şeffaf yürütülmediğine dikkat çekti. "Bugün geldiğimiz bu endişe verici durumun sebebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürmekte ısrar ettiği fayton uygulamasıdır" denilen basın açıklamasında "Gelenek, kültür veya diğer isimler ile meşrulaştırılmaya çalışılan bu zulümle ilgili biz hayvan hakları savunucularının uzlaşacağı bir nokta yoktur, olamaz" ifadesi kullanıldı. Hayvan hakkı aktivistleri, "Çok büyük bir halk sağlığı krizine dönüşebilecek ve yetkililerin şeffaflıktan uzak şekilde yönetmeye çalıştığı bu sürecin, sadece Adalar’daki insan ve hayvan sağlığını değil, tüm kenti tehdit ettiğini de vurgulamak isteriz" şeklinde açıklama yaptı.

Dile getirilen talepler arasında, "hastalığı tespit edilen atlara uygulanan testler ve laboratuvar sonuçları ile 81 ata uygulanan ve hastalık tespit edilecek atlara uygulanacak öldürme yönteminin kamuoyuyla paylaşılmasının yanı sıra Adalar'da ekolojik ulaşım alternatiflerinin bir an önce devreye sokulması" da yer alıyor.

Ada'da her yıl ağır yük taşıdığı ya da kötü koşullarda bakıldığı için 400’den fazla atın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

DW / GA,AÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe