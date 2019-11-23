 Erbil′den Ankara′ya ″pul″ yanıtı | DÜNYA | DW | 10.03.2021

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DÜNYA

Erbil'den Ankara'ya "pul" yanıtı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Papa ziyareti vesilesiyle basılan pullardan birinde Türkiye'ye ait toprakların "Kürdistan" haritası içinde gösterilmesiyle ilgili Ankara'nın açıklama talebine yanıt verdi.

Papa 7 Mart'ta Erbil'i ziyaret etmişti

Papa 7 Mart'ta Erbil'i ziyaret etmişti

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye'nin Papa Françesko'nun ziyareti sırasında basılan pullardan biriyle ilgili verdiği tepki üzerine açıklama yaptı.

IKBY hükümet sözcüsü Cutyar Adil, Türk Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasına verdiği yanıtta, "Tasarlanmış herhangi bir pulun basımı için henüz bir onay kararı bulunmamaktadır" dedi.

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Irak gezisi kapsamında Erbil'e giden papa Françesko, 2015 yılında ailesiyle birlikte Bodrum'dan Yunan adalarına geçmeye çalışırken boğulan 3 yaşındaki Suriyeli Alan Kurdi'nin babasıyla bir araya geldi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, tarihi Irak ziyaretinin üçüncü gününde Musul’daydı. Papa IŞİD işgalinde yıkılan kilisenin önünde yaptığı konuşmada, dinler arası kardeşlik çağrısı yaptı.

Papa Irak'ta Şii lider Ayetullah Ali el Sistani ile görüştü. Yetkililer görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirtirken, "bir arada yaşama ve diyalog" mesajları verildi.

Papa Françesko, Irak'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette "şiddet ve aşırılıkçılığın son bulması" için çağrıda bulundu. Bu, aynı zamanda Papa'nın pandemi dönemindeki ilk yurt dışı ziyareti.

Erbil merkezli Rudaw televizyonunun haberine göre Adil, pulların anayasa ve hukuka uygun bir şekilde dizayn edileceğini belirterek “Sanatçılar basılmasını istedikleri birkaç pul tasarladı, ancak şu ana kadar tasarlanmış herhangi bir pulun basımı için bir onay kararı söz konusu değildir" diye konuştu.

"Irak anayasasına saygılıyız"

IKBY Ulaştırma ve İletişim Bakanı Anu Cevher de, Papa’nın ziyaretini temsilen hazırlanan pulların “tasarım” olduğunu ve basım için henüz resmi olarak onaylanmadığını açıklamıştı.

Cevher, pula tepki gösteren Iraklı milletvekili Aliya Nassif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek "Bakanlığımızın her zaman anayasaya, Irak’ın egemenliğine, toprak ve halkına saygı çerçevesinde hareket ettiğini bir kez daha teyit ettik” dedi.

Türk Dışişleri'nin tepkisi

Papa, Irak ziyareti çerçevesinde 7 Mart'ta Erbil'e gitmiş, IKBY Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı ziyaret anısına 6 farklı pul örneği bastırmıştı. Pullardan birinde Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerini de kapsayan bir haritaya yer verilmesi Ankara'nın tepkisini çekmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak’ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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