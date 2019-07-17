Erbil'de Türk diplomatların olduğu restorana saldırı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de yapılan saldırıda Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğu çalışanı bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bir konsolosluk görevlisinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Açıklamada, faillerin süratle bulunması için Irak makamları ve yetkilileri nezdinde girişimlerin sürdüğü belirtildi.

Reuters’ın haberine göre ise saldırıda üç Türk Başkonsolosluğu çalışanı hayatını kaybetti. Saldırı bugün yerel saat ile 14:30 sularında, Erbil’deki Hoqqabaz isimli restoranda gerçekleşti.

Saldırıyı yapan kişiler olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri Erbil-Kerkük karayolunu trafiğe kapattı. Saldırganların yakalanmaları için yol güzergâhında operasyon başlatıldı. Saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz tespit edilemedi.

DW,RTRD,DA,GA

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