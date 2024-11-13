Erbil ve Ortaç hakkındaki savcılık itirazına ret

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanmaları yönündeki talebi mahkeme tarafından bir kez daha reddedildi.

Mahkeme, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Erbil ve Ortaç çin "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağını" içeren adli kontrol kararı vermişti. Soruşturmayı yürüten savcılık adli kontrol uygulamasına itiraz ederek tutuklanmaları talebiyle yeni bir başvuruda bulundu. Ancak mahkeme bu isteği geri çevirdi.

Soruşturma kapsamında "yasa dışı bahsin reklamı ve teşviki" suçlamasıyla 16 kişi gözaltına alınırken bu kişilerin 12'si hakkında tutuklama kararı verilmişti. Mahkeme, Erbil ve Ortaç dışında Doğuhan Demirtaş hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı alırken suça sürüklenen çocuk F.E.N.'in adli kontrol ile serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Ortaç adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Kumar belası hâlâ başıma işler açıyor. Evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlığımı aldı, bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete nasıl anlatacağız bilmiyorum. Bilinçsizce oldu... Oyuna geldik" diye konuşmuştu.

Erbil de "Böyle bir olayın içinde olduğum için pişmanım. Bu sanal kumarın bir parçası olmadığım halde beni bu platformun içinde gibi göstermeye çalıştılar... Serdar Ortaç ile açılışa gitmiştik ama kendimizi öyle bir ortamın içinde bulduk canlı yayında. Bize 'hastalara yardım edeceksiniz' dediler. Orada MS ve kanser hastalarına yardım etmeye çalıştık ama onlar işi başka taraflara götürdüler" sözleriyle kendini savunmuştu.

ANKA / MUK,CÖ

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