 Erbil Valiliği′ne silahlı saldırı | DÜNYA | DW | 23.07.2018

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DÜNYA

Erbil Valiliği'ne silahlı saldırı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de valiliğe silahlı saldırı sonrası başlatılan operasyon sona erdi. Erbil'den yapılan açıkamada saldırganın öldürüldüğü bildirildi.

Irak Erbil Anschlag auf Gouverneurs-Sitz (Reuters/A. Lashkari)

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil’de valilik binasına sabahın erken saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonrası başlatılan operasyon sona erdi. Binaya girerek, ateş açmaya başlayan saldırganlardan sonuncusunun öldürüldüğü bilgisi verildi.

Saldırının sabahın erken saatlerinde, henüz valilik çalışanlarının binaya ulaşmadığı saatlerde başladığı belirtildi. Görgü tanıkları saldırganların binanın üçüncü katına konuşlandıklarını aktardı. Valilik binasından iki kez patlama sesleri duyulduğu bildirildi. IKBY güvenlik birimlerinden verilen bilgide, binaya iki kişinin girdiği ve birinin kendisini havaya uçurduğu belirtildi.

Henüz ölü ve yaralı sayısının verilmediği olayda, operasyon boyunca bina içinde rehinelerin de olduğu bilgisi verildi. Saldırının arkasında kimin olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

 Irak’ın saldırılara karşı diğer illere kıyasla daha korunaklı olan kenti Erbil’de en son 2015 yılında İçişleri Bakanlığı binasına IŞİD militanları tarafından saldırı düzenlenmişti.

DW,AFP,Reuters,GA/BÖ
© Deutsche Welle Türkçe

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