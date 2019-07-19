 Erbil saldırısının baş zanlısı yakalandı | DÜNYA | DW | 20.07.2019

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DÜNYA

Erbil saldırısının baş zanlısı yakalandı

Erbil’deki biri Türk diplomat üç kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen dört kişi yakalandı.

Erbil 'de silahlı saldırı düzenlenen restoran

Erbil 'de silahlı saldırı düzenlenen restoran

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Erbil’de bir restoranda düzenlenen ve biri Türk diplomat üç kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili IKBY’den açıklama geldi. Erbil Emniyeti, zanlılardan birinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğunu bildirdi. (19.07.2019)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Erbil'deki saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için gerekirse bir heyet gönderebileceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "menfur saldırıyı kınıyorum" dedi. (17.07.2019)

IKBY başkenti Erbil’deki Türkiye Başkonsolosluğu çalışanlarının da bulunduğu restorana saldırı düzenlendi. Türk Dışişleri Bakanlığı bir konsolosluk çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. (17.07.2019)

Erbil Emniyet Müdürlüğü, bir Türk Başkonsolosluk görevlisinin de aralarında bulunduğu üç kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen bir kişi ile olayla ilgisi olduğundan şüphelenilen üç kişinin yakalandığını bildirdi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil’de geçen Çarşamba günü bir restorana düzenlenen saldırıda Türkiye Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse ile iki Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden yapılan açıklamada olayın planlı bir terör saldırısı olarak değerlendirildiğini açıklamıştı.

Erbil Emniyet Müdürlüğü, saldırının baş zanlısının Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum D. olduğunu açıklamış ve zanlının fotoğrafını paylaşmıştı. Emniyet Müdürlüğü, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek vatandaşları ellerindeki bilgileri güvenlik birimleriyle paylaşmaya çağırmıştı.

DHA/BW,MY

©Deutsche Welle Türkçe

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