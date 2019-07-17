Erbil saldırısı failinin kimliği açıklandı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil’de Çarşamba günü bir restorana düzenlenen ve Türkiye Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse ile iki Irak vatandaşının ölümüne neden olan saldırganlardan birinin kimliği açıklandı.

Erbil Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum Dağ olduğunu bildirdi. Dağ ile ilgili yakalama kararı bulunduğunu kaydeden Erbil emniyeti, teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek vatandaşları ellerindeki bilgileri güvenlik birimleriyle paylaşmaya çağırdı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden yapılan açıklamada olayın planlı bir terör saldırısı olarak değerlendirildiği bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İki hafta sonra Türkiye’ye dönecekti

Saldırıda hayatını kaybeden, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli 38 yaşındaki diplomat Osman Köse'nin cenazesi dün Ankara'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Köse'nin, 6 aylık geçici görevlendirme ile yaklaşık 5,5 ay önce Erbil'de göreve başladığı ve 2 hafta sonra görevini tamamlayıp, Kurban Bayramı öncesi Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası Köse'nin Kurban Bayramı'nı Mersin'de geçirip, Ankara'daki görevine devam etmeyi düşündüğü belirtildi.

DHA/BK,MY

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