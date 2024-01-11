Epstein Belgeleri: Kimlerin adı ne şekilde geçiyor?

Aralarında Bill Clinton ve Donald Trump gibi isimlerin de olduğu ünlü isimleri cinsel istismar suçlusu Epstein ile ilişkilendiren yaklaşık bin sayfalık belge bir Amerikan mahkemesi tarafından yayınlandı.

Bir Amerikan mahkemesi tarafından Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşılan 943 sayfalık belge, dört yıldır hayatta olmayan yatırım fonu yöneticisi Jeffrey Epstein'ın çevresindeki kişilerin gerçek isimlerini içeriyor. Ancak buradaki isimlerin sadece küçük bir bölümü yaşı reşit olmayanlara cinsel istismar suçlaması ile karşı karşıya. Davanın hâkimi Loretta A. Preska, halihazırda çok sayıda bilgi bir şekilde dışarıya sızdığı için, ilgili belgelerin açıklanmasına onay verdi. Adı herhangi bir suç ile anılıyor olmasa da bu belgelerde ismi geçen herkesi zor bir dönem bekliyor. Nihayetinde, 2019 yılında tutuklu bulunduğu hücrede intihar ettiği söylenen Epstein ile herhangi bir şekilde ilişkili olmanın itibar zedeleyici sonuçları olabilir. "Epstein Belgeleri" tam olarak ne içeriyor, hangi ünlülerin isimleri bu belgelerde geçiyor ve Ghislaine Maxwell kim?

Söz konusu dokümanlarda neler var?

Belgeler, Jeffrey Epstein'ın eski sevgilisi, Epstein ve çevresindekiler tarafından cinsel istismara uğrayan kızları ve genç kadınları temin etmek iddiası ile 20 yıl hapis cezasına mahkum olan Ghislaine Maxwell'e karşı açılan davanın bir parçası olarak yayınlandı. Çoğu 18 yaşın altında olan kızların ve genç kadınların masöz olarak işe alınma vaadiyle kandırıldığı ve fuhuşa zorlandığı öne sürülüyor.

Virginia Giuffre Fotoğraf: Bebeto Matthews/AP/picture alliance

Belgelerde yer alan bilgiler, tanık ifadelerine, e-posta yazışmalarına ve diğer dokümanlara dayanıyor. Maxwell'in kendi ifadelerinin yanı sıra, Maxwell'a karşı dava açılması için büyük çaba sarfeden Virginia Giuffre ve Giuffre gibi cinsel istismara maruz kaldığını dile getiren Johanna Sjoberg'in ifadeleri de bu belgelerde yer alıyor. Haber ajansı AP'nin aktardığına göre, şu ana dek açıklanan 40 belge dışında, 250 belge daha yakında kamuoyu ile paylaşılacak.

Ancak burada çok önemli ve hassas bir nokta var: Bu dava sürecinde isminin zikredilmesi ve adının bu sebepten dosyalara girmesi, o kişinin, Epstein'ın sahip olduğu adada, ya da lüks dairelerde 18 yaşın altında kızlara cinsel istismarda bulunduğu ya da başka bir suç işlediği anlamına gelmiyor.

Epstein belgelerinde kimlerin adı geçiyor?

Bill Clinton, Donald Trump, Prens Andrew, Michael Jackson... Belgelerde adı geçen ünlüler listesi epey kabarık. Bunlardan bazıları John Doe takma adını kullanırken, bazılarının adları birkaç yıl önce basına sızmıştı. Virginia Giuffre tarafından cinsel istismarla suçlanan ve bugüne dek hakkındaki suçlamaları reddeden, İngiltere Kralı Charles'ın küçük kardeşi Prens Andrew, 2022 yılında Giuffre ile mahkeme dışı anlaşma sağlamıştı.

Açıklanan son belgelerde, Johanna Sjoberg de, Prens Andrew ile Epstein'ın New York'taki evinde bir araya geldiğini ve söz konusu hanedan üyesinin Giuffre ve kendi ile fotoğraf çekindiğini, bu esnada da göğsünü avuçladığını öne sürüyor.

Sjoberg'in bir diğer ifadesi ise, 1993-2001 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı olan Bill Clinton ile ilgili. Johanna Sjoberg, ifadesinde Epstein'ın kadınları kastederek, "Clinton genç seviyor" dediğini dile getiriyor. Diğer yandan Clinton, belgelerin hiçbirinde herhangi bir konuda suçlanmıyor.

Henüz 2019 yılında Bill Clinton - Jeffrey Epstein ilişkisi ile ilgili bazı söylentiler kamuoyunu meşgul etmişti. Eski Başkan'ın 2000'li yılların başında birkaç kez Epstein'ın özel uçağı ile, Clinton Vakfı'nın hayır işleri için seyahat ettiği biliniyordu. Clinton'un sözcüsü Angel Urena, 2019'da yaptığı açıklamada, Bill Clinton'un, Epstein'ın işlediği "korkunç suçlara dair hiçbir bilgisinin olmadığını" dile getirmişti. Urena ayrıca, Clinton'un Epstein'ın uçağını kullandığı dönemlerde yanında her zaman, ABD Gizli Servisi tarafından kendine tahsis edilen korumaları ile yolculuk yaptığını ve "on yıldan fazla süredir Epstein ile görüşmediğini" belirtmişti.

Epstein Belgeleri'nde isimleri geçen, eski ABD başkanları Donald Trump ve Bill Clinton Fotoğraf: Ted Shaffrey/AP/picture alliance

Eski Başkan Clinton'un yanı sıra, Başkanlık için yeniden aday olan bir diğer Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da adı belgelerde kısa da olsa geçiyor. Sjoberg ilgili ifadesinde, Epstein'ın uçağının kötü hava koşulları nedeniyle New York'a iniş yapamadığı bir gün, Trump'a ait kumarhanelerin olduğu Atlantic City'ye yöneldiğini dile getiriyor. Trump'a masaj yapıp yapmadığı sorusuna ise Sjoberg, "hayır" yanıtını veriyor. Trump da, Clinton gibi dava belgelerinde herhangi bir suçlamanın muhatabı değil.

Aynı şey Michael Jackson için de geçerli. 2009 yılında hayatını kaybeden şarkıcının adı bir kez, Sjoberg'in ifadesinde detay olarak geçiyor. Epstein'ın yakınında iken ünlü kişilerle tanışıp tanışmadığı sorulan Sjoberg, "Jeffrey'in Palm Beach'deki evinde Michael Jackson ile karşılaşmıştım" yanıtını veriyor ve ona da masaj yapmadığını ekliyor.

Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell davaları

Jeffrey Epstein hakkında, 2019 yılında yaşı reşit olmayan kişileri cinsel istismar etme çemberi kurduğu suçlaması ile dava açılmış, aynı yılın Ağustos ayında, henüz davanın ilk duruşması yapılmadan Epstein tutuklu olduğu hücresinde ölü bulunmuştu. Resmi ölüm sebebinin intihar olduğu açıklanan Epstein, henüz 2005 senesinde Florida'da, 14 yaşındaki bir kızın ailesinin şikayeti ile aynı suçla (yaşı reşit olmayan kişilere cinsel istismar) itham edilmişti. Polisin o dönem yaptığı soruşturma esnasında 50'den fazla kişi aynı mağduriyeti yaşadığını belirtmiş; Epstein Savcılıkla anlaşmaya giderek, günde 12 saat serbest gezme hakkı ile, 13 ay cezaevinde tutuklu kalmıştı.

2019'da ise New York Savcılığı, 2002-2005 seneleri arasında, yüzlerce kız çocuğuna cinsel şiddet uygulamak ve fuhuşa zorlamak suçlaması ile Epstein aleyhine dava açtı.

Bir İngiliz medya patronunun kızı olan ve 1990'lı yıllarda Jeffrey Epstein ile ilişki yaşayan Ghislaine Maxwell, söz konusu davanın 2021'de görülen karar duruşmasında, yaşı reşit olmayanların cinsel istismarı amacıyla insan ticareti suçlaması ile birlikte dört başka iddiadan suçlu bulundu.

20 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kararı temyize taşıyan Maxwell'in, Epstein'ın zorla fuhuş çemberi için genç kadınlar ve kızlar bulmanın yanı sıra mağdurlara kendinin de cinsel istismar suçu işlediği öne sürülüyor. Bu suçlama, mağdur olduğunu ifade eden çok sayıda kadın tarafından görülen davalarda dile getirildi.

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