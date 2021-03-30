 EPDK′nin kararı enerji fiyatlarına nasıl yansıyacak? | MULTİMEDYA | DW | 20.10.2021

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MULTİMEDYA

EPDK'nin kararı enerji fiyatlarına nasıl yansıyacak?

Elektrik faturalarını artıracak ilk adım Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan geldi. Elektrik tavan fiyat limiti yüzde 50 oranında arttı. Bu zam elektrik enerji fiyatlarına nasıl yansıyacak? Uzmanlar yanıtladı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 15 Ekim 2021 tarihli kurul kararıyla gün öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasasındaki elektrik tavan fiyatı limitini yüzde 50 artırarak 1078 liraya çıkardı. 
Fiyat artışı, özel elektrik üretim şirketlerinin tam kapasite ile çalışmayarak hükümeti zam yapmaya zorladığı iddialarından sonra geldi. 

Peki bu artış ne anlama geliyor? Elektrik Mühendisleri Odası’na göre hükümet doğalgaz ve kömür şirketlerinin baskılarına boyun eğdi.

 

Ayrıntılar için videoyu tıklayın...

 

Pelin Ünker

© Deutsche Welle Türkçe

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