EPDK'nin kararı enerji fiyatlarına nasıl yansıyacak?

Hükümetin yeni paketi zam yağmuruna çare olabilecek mi?

Enerjide zam yağmuru enflasyonun daha da artacağının habercisi. Hükümet ise fiyat artışlarına karşı dar gelirliyi koruyacak bir çalışma hazırlıyor. Ancak bunun için yeterli kaynağın bulunup bulunamayacağı tartışmalı.