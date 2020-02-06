İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak parçalanan Boeing 737 tipi Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, enkaz alanına giden Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri, uçağın bazı parçalarını söktü, uçağın kuyruk kısmını da keserek ayırdı. Uçağın parçalara ayrılması işleminin ise sürdüğü bildiriliyor. Kaza yerinde Pegasus teknik elemanlarının yanı sıra polis, jandarma ve yangın tehlikesine karşın itfaiye ekiplerinin de bulunduğu kaydediliyor.

Öncesinde ABD'li ekip inceleme yapmıştı

Enkaz kaldırma çalışmaları başlamadan önce ise bu sabah, uçağın üretici şirketi Boeing temsilcilerinin de aralarında bulunduğu ABD heyetinin olay yerine gelerek, kazaya dair inceleme yaptığı duyurulmuştu. Üç kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 180 kişiden 54’ünün tedavisinin yatarak sürdüğü, 12 yaralının da yoğun bakımda olduğu açıklandı. Tedavisi süren bazı hastaları ziyaret ettikten sonra bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi altında olan hastalardan hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığını da açıkladı. Bakan Koca, pistten çıkan uçağın pilotlarının sağlık durumunun da iyi olduğunu kaydetti.

Kazada hayatını kaybedenler defnediliyor

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazada hayatını kaybedenlerden Songül Bozkurt toprağa verildi. 29 yaşındaki Bozkurt için İzmir Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Bozkurt’un Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildiği bildirildi.

DW/ETO,AÜ

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