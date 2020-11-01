 Enkaz altından 3 yaşındaki Elif kurtarıldı | TÜRKİYE | DW | 02.11.2020

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TÜRKİYE

Enkaz altından 3 yaşındaki Elif kurtarıldı

İzmir'deki depremden 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek ve 58 saat sonra İdil Şirin enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.

Elif, enkaz altından 65 saat sonra kurtarıldı

Elif, enkaz altından 65 saat sonra kurtarıldı

İzmir'e bağlı Seferihisar açıklarında Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonucu 79 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. AFAD depremde 962 kişinin de yaralandığını, 219 kişinin halen hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD, İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı.

3 yaşındaki Elif kurtarıldı

Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, depremden 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise yaşamını yitirmişti.

58 saat sonra kurtarıldı

Bayraklı ilçesindeki Emrah Apartmanı enkazından da 14 yaşındaki İdil Şirin depremden 58 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Emrah Apartmanı enkazında faaliyetlerini sürdüren arama kurtarma ekipleri genç kızın sesini duymasının ardından titizliklikle çalışmalarına devam etti. İdil Şirin, 58 saat sonra sağ olarak kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

İki kişinin daha aynı binanın enkazında olduğu aktarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına 7 bin 800 civarında personel katılıyor.

Depremde evleri yıkılanlar veya evlerinde hasar meydana gelenler geceyi oluşturulan barınma alanlarında geçirdi. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, İzmir genelinde bin 814 çadır kuruldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Twitter üzerinde "Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Merkezi'ni duş, temizlik ihtiyacı olan depremzedelere açtık. Diğer tesislerimizi de bu amaçla kullanacağız, konteyner duşlar da kuruyoruz" açıklaması yaptı.

Artçı sarsıntılar sürüyor

Cuma günü meydana gelen depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor. AFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. 

DHA,DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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Yorum: Depremden çok binaları konuşmalı!

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’na göre 2017’ye kadar tüm binaların deprem denetiminden geçmesi gerekiyordu. Bu yapılsaydı, İzmir’deki binalar yıkılmayabilirdi. Banu Güven uzmanlarla konuştu, DW Türkçe’de yazdı.  

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