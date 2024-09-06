Engin Polat ve tutuklu 3 sanığın tahliyesine itiraz

Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat davasında ara karar açıklandı. Tutuklu yargılanan Engin Polat ve diğer üç sanık tahliye edildi. Başsavcılık ise karara itiraz etti.

Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti ile birlikte toplam 28 kişinin yargılandığı davada ara karar açıklandı.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme tutuklu Engin Polat ve üç sanık hakkında tahliye kararı verdi. Engin Polat Kasım ayından beri cezaevinde bulunuyordu. Dilan Polat ise davanın başlaması öncesinde 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti. Davadaki diğer sanıklar tutuksuz olarak yargılanıyordu.

Savcılık tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa vermesine rağmen mahkeme, Engin Polat ile Sezgin P., Alper Kürşat P. ve Ahmet G.'nin yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına yönelik talepler mahkemece reddedildi. Duruşma 19 Aralık tarihine ertelendi.

Başsavcılıktan tahliye kararına itiraz

Mahkemenin ara kararı sonrasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat'ın aralarında bulunduğu dört tutuklu sanığın tahliye edilmesine itirazda bulundu.

Son yıllarda sosyal medyada paylaştıkları gösterişli yaşamlarıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat'ın yargılanmasına İstanbul Anadolu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül Çarşamba günü başlanmıştı.

Hazırlanan iddianamede Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanık, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme," "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile suçlanıyor. Sanıklar hakkında 20'şer yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Servetlerine ve harcamalarına karşın düşük vergi ödedikleri ortaya çıkan Polat çiftine 2023 yılından itibaren kara para aklama suçlaması yöneltiliyordu. Geçen yıl İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında da Polat çiftiyle birlikte 24 kişi 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alınmıştı. 4 Kasım 2023 tarihinde ise Polat çifti dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Ardından Polat çiftinin 27 şirketine el konularak kayyum atanmış, çiftin kullandığı lüks araçlara da el konulmuştu.

DW, DHA/JD, BK

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