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Engelli kedi ve köpeklerin kurtarıcısı Mardinli Hasan Kızıl

Hasan Kızıl'ın bir tutkusu var. O da engelli köpek ve kedilerin yeniden yürümesini sağlamak. Hem de kendi yaptığı protezlerle. Hayvanlar nerede istismara maruz kalır ya da kaza geçirirse, Hasan, memleketi Mardin'de hemen harekete geçiyor. Onun yardımı sayesinde, engelli hayvanlar normal bir hayata dönmenin küçük bir yolunu buluyor. Mardinlilerin "Hayat Tamircisi" dediği Hasan Kızıl'a eşlik ettik.