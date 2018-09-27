 ″Enflasyonla topyekun mücadele″ programı açıklandı | EKONOMİ | DW | 09.10.2018

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EKONOMİ

"Enflasyonla topyekun mücadele" programı açıklandı

Maliye Bakanı Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" kapsamında 2018 sonuna kadar elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını ve "mücadeleye katılan" firmaların en az yüzde 10 indirim yapacaklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı" kamuoyuna duyurdu. Söz konusu programı Salı günü İstanbul'da düzenlenen bir toplantıyla açıklayan Albayrak, Türk şirketlerine "topyekun mücadeleye" katılma çağrısında bulundu.

Program kapsamında şirketlerin asgari yüzde 10 indirim yapacaklarını söyleyen Albayrak, "Bugün burada büyük bir katılımla başlatacağımız bu topyekun mücadeleye katılacak tüm firmalarımız, belirlenen logo ile birlikte asgari yüzde 10 kampanyasını uygulayacaklarını taahhüt ettiler" ifadelerini kullandı.

Program çerçevesinde ayrıca yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaza zam yapılmaması, "işçi çıkarmalarının önüne geçilmesi aşamasında işletmelere destek verilmesi" ve bankaların kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapması kararlaştırıldı. Albayrak, "fırsatçılık ve stokçulukla etkin mücadeleye devam edeceklerini" de sözlerine ekledi.

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"Ekonomi anlayışımızın temeli insan"

Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak Ağustos ayında atmaya başladıkları aksiyon adımları, yürüttükleri etkin para politikası ve kısa süre önce açıklanan Yeni Ekonomi Programı ile birlikte piyasaların beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığını ifade etti. Bakan, konuşmasında, Türk Lirası'nın son aylarda Euro ve Dolar karşısında yaşadığı değer kaybına da değindi. Albayrak, özellikle son dönemde kurdaki yukarı yönlü hareket ve oynaklığın yavaş yavaş geride bırakıldığını belirtti.

Fiyatlarda rasyonel seviyelere gerilemenin ve normalleşmenin sağlanacağı bir sürece girildiğinin altını çizen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ekonomi anlayışımızın temelinde insan var, insanımız var. Attığımız tüm adımlarda insanımızın huzur ve refahının artması ve çabası her daim ilk sıradadır. Bizim ekonomi anlayışımızda topyekun milletçe kazanmak var. Sadece bir paydaşın kazandığı değil... Tüm paydaşların birlikte kazanması gereken bir anlayış var. İşte büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle birlikte el birliğiyle müreffeh bir geleceği inşa etme arzumuz var. Bugün spekülatif atakların etkisiyle fiyatlarda oluşan bu tablo hiç kimsenin çıkarına değil. Bu tabloda kimsenin kazanması mümkün değil."

Bir süredir ekonomik bir krizin içerisinde olan Türkiye'de Türk Lirası, sene başından bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti.

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Sokağın gündemi: Zamlar

DW,rtr/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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