  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Koronavirüs
EkonomiTürkiye

Enflasyondaki yükseliş neden durdurulamıyor?

Pelin Ünker
6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık enflasyonun yüzde 61.14’e çıktığını açıkladı. DW Türkçe'ye konuşan uzmanlara göre enflasyondaki yükseliş büyük ihtimalle sürecek. Bu da çalışanların ücretlerinin daha da erimesine neden olacak.

https://www.dw.com/tr/enflasyondaki-y%C3%BCkseli%C5%9F-neden-durdurulam%C4%B1yor/video-61382130
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

TBMM Genel Kurulu

Cumhur İttifakı'nda "zam" rahatsızlığı

Politika
3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

external

Enflasyondaki yükseliş neden durdurulamıyor?

Enflasyondaki yükseliş neden durdurulamıyor?

Ekonomi
6 saat önce
03:49 dak.
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach

Almanya'da geri adım: Zorunlu izolasyon kalkmıyor

Almanya'da geri adım: Zorunlu izolasyon kalkmıyor

Sağlık
6 Nisan 2022
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Rusya'nın AB'ye kömür ithalatı son 20 yılda giderek arttı.

AB Rus kömürü olmadan ayakta kalabilir mi?

AB Rus kömürü olmadan ayakta kalabilir mi?

Ekonomi
3 saat önce
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön