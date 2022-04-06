Enflasyondaki yükseliş neden durdurulamıyor?

EkonomiTürkiyeEnflasyondaki yükseliş neden durdurulamıyor?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoEkonomiTürkiyePelin Ünker6 saat önce6 saat önceTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık enflasyonun yüzde 61.14’e çıktığını açıkladı. DW Türkçe'ye konuşan uzmanlara göre enflasyondaki yükseliş büyük ihtimalle sürecek. Bu da çalışanların ücretlerinin daha da erimesine neden olacak.https://www.dw.com/tr/enflasyondaki-y%C3%BCkseli%C5%9F-neden-durdurulam%C4%B1yor/video-61382130Reklam