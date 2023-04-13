Enflasyonda yüksek seyir beklentisi

Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsünün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 136 ülkeden iktisatçılarla yaptığı anket, enflasyonun yüksek seyretmeye devam edeceği beklentisini ortaya koydu.

Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü'nün (ifo) dünya çapında 136 ülkeden iktisatçılarla yaptığı anket, enflasyonun önümüzdeki dönemde yüksek seyretmeye devam edeceği beklentisini ortaya koydu.

Münih merkezli ifo'nun 2023'ün ilk çeyreğini kapsayan anketinde dünyada enflasyonun ortalama yüzde 7 civarında seyredeceği tahmini öne çıktı. 2022 yılının dördüncü çeyreğinde yapılan ankette de enflasyon beklentisi yüzde 7,1 çıkmıştı. İktisatçılar 2024 için yüzde 5,9 ve 2026 için yaklaşık yüzde 5'lik enflasyon tahmininde bulundu.

Türkiye için enflasyon tahminleri

İfo, DW Türkçe'nin sorusu üzerine verdiği bilgide, ankete Türkiye'den 18 iktisatçının katıldığını belirterek Türkiye için ortalama enflasyon beklentilerinin 2023 için yüzde 61,4, 2024 için yüzde 42,5 ve 2026 için yüzde 23,6 olarak öngörüldüğünü kaydetti.

Enflasyon tahminleri yüksek seyretse de bölgeler arasında önemli farklılıklar dikkat çekti. Bu yıl için Kuzey Amerika'da yüzde 5, Güneydoğu Asya'da yüzde 5,1 ve Batı Avrupa'da yüzde 5,3'lük enflasyon öngörülürken Güney Amerika yüzde 46,1, Kuzey Afrika yüzde 32,7 ve Doğu Afrika yüzde 29,9 ile enflasyon beklentisinin en yüksek olduğu bölgeler arasında yer aldı.

Batı Avrupa'da düşüşe geçecek

İktisatçılar, Batı Avrupa ülkelerinde enflasyonun 2024'te yüzde 3,7 ve 2026'da yüzde 2,6'ya gerileyeceği tahmininde bulundu. Enstitü araştırmacılarından Niklas Potrafke, enflasyon dünya çapında çok yüksek seyretmeye devam ederken Batı Avrupa'daki düşüş eğiliminde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının da rol oynadığını kaydetti. Portafke, diğer yandan enflasyon beklentisinin Avrupa'nın kuzeyinde yüzde 8,4, güneyinde yüzde 9 ve Orta Avrupa'da yüzde 14,8'i bulduğuna işaret etti.

İfo ile İsviçre Ekonomi Politikaları Enstitüsünün üç ayda bir dünya çapında iktisatçılarla yaptığı ankete katılanlara kendi ülkeleriyle ilgili tahminleri soruluyor. 9 Mart-23 Mart tarihlerinde yapılan son ankete 136 ülkeden bin 572 iktisatçı katıldı.

dpa,DW/BK,JD

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