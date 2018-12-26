 Enflasyon rakamları açıklandı | TÜRKİYE | DW | 03.01.2019

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TÜRKİYE

Enflasyon rakamları açıklandı

Aralık ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Aralık'ta TÜFE yüzde 0,40 geriledi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 20.30 oldu.

Türkei Lira Banknoten (Reuters/M. Sezer)

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,40 düştü. Yurt İçi Üretici Endeksi (ÜFE) de Aralık ayında yüzde 2,22 azaldı. Yıllık enflasyon TÜFE'de 20,30, ÜFE'de yüzde 33,64 oldu.

12 aylık ortalamalar dikkate alındığında ise tüketici fiyatları yüzde 16,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,01 arttı.

TÜFE'de aylık en yüksek artışın %1,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda olduğu belirtildi. Aylık en fazla düşüş gösteren grup %4,08 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Yıllık en fazla artış ise %31,36 ev eşyası grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler %25,11, konut %23,73 ve eğlence ve kültür %20,86 artış yaşandı. 

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DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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