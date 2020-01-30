 Enflasyon Ocak ayında yüzde 12,15′e yükseldi | EKONOMİ | DW | 03.02.2020

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EKONOMİ

Enflasyon Ocak ayında yüzde 12,15'e yükseldi

Yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 12,15'e yükseldi. En fazla artış yüzde 42,21 ile alkollü içecekler/tütünlü mamüller ve yüzde 15,11 ile eğitimde yaşandı.

Türkei Fotoreportage Wirtschaft (DW/U. Danisman)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2020 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35; bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 12,15 artış gerçekleşti.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal geçen hafta yılın ilk enflasyon raporunu sunmuş ve  enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söylemişti. TCMB'nin 2021 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 5,4 olarak açıklanmıştı.

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz söz konusu verilerle ile ilgili Twitter paylaşımında enflasyonun yılın ilk yarısında yüksek kalmaya devam edeceğini ifade etti:

Ekonomist Murat Sağman da sosyal medyada yaptığı paylaşımda Merkez Bankası'nın Ocak ayı enflasyon verisinden sonra 19 Şubat'ta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine ara verebileceğini kaydetti:

Alkollü içeçekler ve eğitimde artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana harcama grupları sırasıyla, yüzde 42,21 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 15,11 ile eğitim ve yüzde 15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları ise sırasıyla, yüzde 5,66 ile eğlence ve kültür, yüzde 6 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,51 ile ev eşyası.

DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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