 Enflasyon Mart ayında yıllık yüzde 16,19 artış gösterdi | EKONOMİ | DW | 05.04.2021

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EKONOMİ

Enflasyon Mart ayında yıllık yüzde 16,19 artış gösterdi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayında yıllık yüzde 16,19 artış gösterdi. Endekste aylık artış yüzde 1,08 olurken, en yüksek artış gösteren ürün yüzde 61,04 ile karnabahar oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2021 yılı Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,08 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 artış gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,85 ile ulaştırma, yüzde 23,64 ile ev eşyası ve yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,70 ile sağlık, yüzde 2,77 ile eğitim ve yüzde 2,60 ile lokanta ve oteller oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,54 ile ev eşyası ve yüzde 0,70 ile konut oldu. 

Aylık olarak en yüksek artış gösteren maddeler 61,04 ile karnabahar, yüzde 27,88 ile sivri biber ve yüzde 9,79 ile tavuk eti oldu.

Mart 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 287 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

DW/SSB,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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