 Enflasyon Eylül′de de arttı | TÜRKİYE | DW | 05.10.2020

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TÜRKİYE

Enflasyon Eylül'de de arttı

Eylül ayında bir önceki yıla göre enflasyon yüzde 11,75, yurt içi üretici fiyat endeksi ise yüzde 14,33 oranında arttı.

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,75 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında enflasyondaki artış bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,33 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 11,47 olarak kaydedildi.

Yıllık bazda en büyük artış yüzde 25,17 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 15,09 ile sağlık ve yüzde 14,95 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde kaydedilirken en düşük artış yüzde 0,68 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre fiyat artışları haberleşmede yüzde 6,74, giyim ve ayakkabıda yüzde 6,91, eğitimde yüzde 7,55, eğlence ve kültürde yüzde 8,12, konutta yüzde 10, lokanta ve otellerde yüzde 10,92, ev eşyasında yüzde 11,34 ve ulaştırmada yüzde 12,95 oranında oldu.

Yurt içi üretici fiyatlarında da artış

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) de Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,65, bir önceki yılın aynı ayına göreyse yüzde 14,33'lük artış kaydedildi.

TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,44, on iki aylık ortalamalara göre  yüzde 7,71 arttı.

Sanayinin dört ana sektöründen yıllık bazda madencilik ve taşocakçılığında yüzde16,87, imalatta yüzde15,52 ve su temininde yüzde 13,25 'lik artış kaydedildi. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında ise yüzde 2,62'lik azalma oldu.

Yıllık en fazla azalma; yüzde 13,73 ile tütün ürünleri, yüzde 12,77 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,62 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 46,21, diğer mamul eşyalar yüzde 32,35, ana metaller yüzde 25,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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